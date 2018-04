¿Los árbitros tienen la culpa del mal momento del Isidro Metapán?

El técnico del Isidro Metapán, el peruano Agustín "la Chochera" Castillo, arremetió nuevamente contra los árbitros y culpó al principal Joel Aguilar Chicas por la derrota que sufrió hoy ante el Audaz, en la jornada 18 del Clausura 2018.

"La conclusión más clara que tengo del partido es que en los dos goles hubo participación de Chicas (Joel Aguilar), aparte del gran esfuerzo que hizo Audaz para ganar el partido. Nosotros teníamos un buen planteo de equipo hasta el minuto 35, cuando cayó el gol. Es increíble que a un árbitro que va a un Mundial le diga un línea que pite un penal, cuando él está a dos metros de la acción. Le hacen caso a los de afuera cuando les conviene", expresó Castillo.

"No voy a demeritar el esfuerzo del Audaz. Conocen bien su cancha, incluso jugaron mejor cuando nos marcaron el 2-0 porque antes nosotros teníamos un partido muy parejo", aseguró.

El estratega dijo que las acciones arbitrarias en los juegos disputados anteriormente han pasado factura para que el conjunto metapaneco cuaje únicamente un empate y tres derrotas en las últimas cuatro fechas del Clausura 2018.

"Nos han pintado unos penales que no son penales, a mi perspectiva y la del banquillo. El juez de línea que está más lejos del principal nos ha pitado penales y cuando la jugada se ha ido del otro lado no nos han pitado. Ahí están los vídeos que no me dejan mentir, pero ya estar diciendo lo mismo cuando la gente solo se fija en el resultado aburre", agregó.