Los deportistas pierden entre un 3 y 4 por ciento por cada semana sin entrenar

Isaac Rojas, director del centro de entrenamiento Health Space, ha explicado que los deportistas profesionales pierden entre un 3 y un 4 por ciento de rendimiento específico por cada semana que pasan sin pdoer entrenar con normalidad.

Esto es lo que ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE el experto, quien también ha dejado claro que no se podrá "empezar una liga con normalidad después de dos meses de parón", algo que todo el mundo empieza a intuir y que, en parte, ha condicionado la decisión de suspender la Eurocopa.

"Todos los deportistas no tienen barras olímpicas en casa, no tienen la pista adecuada o no tienen césped", ha matizado.

Entrenador de deportistas de élite, tiene claro que este parón "afecta negativamente al rendimiento deportivo", además de que esta situación puede generar estrés y ansiedad, algo que va a afectar, especialmente, a todos esos deportistas "que se iban a enfrentar a competiciones importantes y que ven parada totalmente la planificación y la preparación".

Rojas tiene claro que en el salón de casa, por decirlo de alguna forma, se puede hacer actividad para "mantenernos sanos", pero que es algo que no tiene nada que ver. "Otra cosa es tener a punto un fórmula uno, que necesita un circuito para entender".

El 'feeling' con la competición

El director de Health Sports no tiene ninguna duda de que esta cuarentena provocará que los deportistas pierdan la forma "por mucho que se mantengan activos", porque según sigue explicando se pierde velocidad, fuerza y 'feeling' con la competición, aunque sí asegura que "dentro de lo malo", cuando pase esta situación todos estarán "en las mismas condiciones".

Mayor es la gravedad en el caso de los deportes de equipo porque además de perder la forma, se pierde el contacto con los compañeros, a pesar de que algunos clubes sí están fomentando el contacto virtual. "Pero al final no hay un balón, una canasta o una portería... Parece una frivolida, pero en la mente del deportista pensamos en llegar lo mejor posible a la competición y esta situación trastoca muchísima el nivel de rendimiento", ha destacado para finalizar.