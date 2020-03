Los deportistas se pasan a los eSports

En tiempos de confinamiento y cuarentena por el coronavirus hay que alimentar el gen competitivo de alguna manera y algunas de las estrellas del fútbol y el baloncesto han optado por los eSports como una vía de escape, retransmitido a través de las plataformas digitales para animar a sus seguidores.

La conexión entre los deportistas y los eSports no es nueva. Muchos de los jugadores tienen su videoconsola como un complemento habitual en viajes y concentraciones, e incluso algunos se han decidido a lanzar clubes profesionales, como el 'Ramboot Club' de Álvaro Morata, Dani Parejo y Álex Abrines, el 'Grizi ESport' de Antoine Griezmann, o a asociarse a clubes existentes, como Sergio Reguilón y el 'Team Heretics'.

Por esto no sorprende que a las horas de entrenamientos individuales que piden los clubes, los jugadores sumen momentos para competir en los eSports, e incluso para aprovecharlos como una excusa para amenizar el confinamiento domiciliario obligatorio para detener la expansión de la pandemia.

Reguilón e Iglesias se retan en un derbi virtual

Muchas de estas iniciativas comparten instigador: el conocidísimo presentador y narrador de videojuegos Ibai Llanos, que acumula dos millones y medio de seguidores sumando redes como Twitter, Instagram y Twitck (plataforma de retransmisión de partidas de eSports).

Con su narración, el lateral del Sevilla Sergio Reguilón y Borja Iglesias, delantero del eterno rival ciudadano, el Betis, se retaron a un derbi sevillano el pasado domingo utilizando el simulador futbolístico FIFA20, a la misma hora en que debía haberse disputado el encuentro real de LaLiga Santander.

Cambiando el Ramón Sánchez Pizjuán por el perfil de Twitch del narrador vasco, Reguilón e Iglesias protagonizaron un festival de goles: 5-5 en los 90 minutos reglamentarios y un duelo adicional para decidir el ganador con un gol de oro, que se llevó el Betis de Borja Iglesias, con un tanto final marcado, cómo no, por su 'alter ego' en el videojuego.

"He vuelto fuerte, he entrenado mucho en este parón y he llegado con ganas", bromeaba el delantero verdiblanco tras el encuentro, entre risas, al descubrir que su avatar había marcado tres goles en el partido, los mismos que lleva él en esta edición de LaLiga.

Courtois a toda velocidad

Más allá del derbi virtual, tanto Iglesias como Reguilón, unidos al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el lateral marroquí del Borussia Dortmund alemán Achraf Hakimi protagonizaron, de nuevo con Ibai Llanos, una clase práctica de cómo jugar a 'League of Legends', el videojuego más seguido de la escena de los eSports.

El portero del Real Madrid no se limitó a esa experiencia ya que también participó en una simulación a través de los videojuegos del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, suspendido por el coronavirus, junto a pilotos profesionales como el británico Lando Norris, compañero del español Carlos Sainz en McLaren, el belga Stoffel Vandoorne y el mexicano Esteban Gutiérrez.

La afición por los 'eSports' es compartida entre las dos secciones principales del club blanco, ya que el alero francés Fabien Causeur es todo un experto -tiene su propio canal en Twitch, con casi 3.000 seguidores-, y organizó la semana pasada con Courtois una partida del juego 'Call of Duty' junto a su compañero argentino Facundo Campazzo y también con Ibai Llanos comentando.

Esports, el antídoto

Los eSports son una industria incipiente y una forma de pasar la cuarentena también para aquellos deportistas que se han visto infectados por el Covid-19. Es el caso del jugador del equipo de baloncesto Utah Jazz Donovan Michell.

"Me siento bien. Tomo las precauciones adecuadas que me dijeron las autoridades de salud, que tengo que estar en aislamiento. Estoy aquí solo, jugando videojuegos todo el día y espero poder estar pronto de vuelta en la cancha", declaró en un vídeo emitido por la NBA.

En otro de los países europeos en los que está afectando de forma más dura el coronavirus, Italia, la afición al simulador FIFA20 de futbolistas como el argentino Javier Pastore y el italiano Mario Balotelli, así como exjugadores como Andrea Pirlo o Fabio Cannavaro, ha desembocado en un torneo de este videojuego, organizado por un programa de la televisión italiana.

En España Ibai Llanos propuso el lunes por la noche una iniciativa similar con un jugador por equipo de LaLiga Santander, a la que rápidamente se sumaron futbolistas como Courtois, Iglesias o Roberto Soldado (Granada). Otra forma de que hacer de los eSports no solo un entretenimiento particular, sino un paréntesis colectivo de disfrute en la dura pandmia.