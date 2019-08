“Los gritos y silbidos me motivan para trabajar más”

Nadie pone en duda de la capacidad goleadora que posee el atacante Héctor Omar “Pito” Ramos, una de las tres contrataciones foráneas que hizo la dirigencia de Alianza para encarar la nueva temporada de liga pero que hasta el momento el espigado jugador caribeño no ha logrado demostrar en la cancha.

Solo ha sumado 150 minutos en dos partidos y no ha logrado anotar gol, situación que ha generado comentarios negativos entre la afición blanca que ha criticado la actuación del atacante albo quien se llevó el domingo anterior ante AD Chalatenango insultos y abucheos que el propio ex jugador de Isidro Metapán y Águila admite transforma en vibraciones positivas.

¿Ha sido difícil estampar tu sello personal en Alianza en tu tercera estancia en el fútbol criollo luego de jugar con Isidro Metapán y Águila?

La verdad es que sí, en esta nueva temporada donde he llegado al Alianza me ha costado un poco más a raíz de la lesión que sufrí en mi rodilla previo a integrarme al equipo y otras situaciones que han sucedido pero que me tiene con mentalidad positiva porque sé que he hecho un buen trabajo en el fútbol salvadoreño y en Alianza no será la excepción. Sé que poco a poco, con el trabajo duro que estoy haciendo en los entrenos las cosas irán mejorando.

¿Porqué se te ha negado el gol en los dos partidos que has jugado?

Son cosas del fútbol, la voluntad que he puesto en la cancha y los deseos que tengo por salir adelante están latentes en la cancha. Pese a los malos momentos que estoy pasando siempre mostraré las ganas, los deseos de hacer bien las cosas, estoy tranquilo, paciente, sabiendo que son cosas que sufrimos los delanteros y sé que en cualquier momento se me abrirá la portería y vendrán los goles.

¿Viviste ésto cuando llegaste a Isidro Metapán en el Apertura 2013?

La viví pero diferente ya que logré anotar en mi debut, pero la paciencia que poseo es algo que me caracteriza, me ha ayudado a lo largo de los años, tener esa paciencia que los malos momentos que he pasado en mi carrera los he logrado superar. Sé que son cosas que siempre llegarán y que te incomodan, pero la clave es tener mentalidad positiva, mentalidad fuerte, tratando de rescatar lo poco bueno de eso y ayudar al equipo en otras maneras ya que por ahora el gol se me ha negado.

Hay que abonar que no se puede comparar las aficiones de Isidro Metapán, de Águila con la de Alianza ya que cada una exije diferente...

Es cierto, les doy toda la razón a la afición de Alianza de exigirme, ellos tienen el derecho de silbarme, de gritarme, de decirlo lo que quieran, no les gusta por ahora mi manera de jugar, se entiende eso, no tengo ningún problema en aceptarlo; por eso digo que estoy tranquilo, al contrario, cada grito o silbido de ellos me motiva más a querer hacer las cosas bien y a tratar de encontrar ese gol que en lo personal me hace falta; de una manera u otra la afición me ayuda siempre ha superarme.

Pero ¿cómo procesas todos esos insultos, gritos y silbidos que te lanza la afición de Alianza dentro de la cancha para no afectarte?

Sinceramente no tengo que procesar nada. Dentro de la cancha, al calor del juego, no escucho, no entiendo nada de lo que me dicen. Nunca he puesto atención a todo eso, desde que llegué a Isidro Metapán he sido siempre criticado, sé que las aficiones de Isidro Metapán y Águila no actúan igual que la afición de Alianza donde acá sí te exigen un poco más; pero desde que llegué a El Salvador hace ya seis años siempre he recibido críticas porque procedo de un país (Puerto Rico) sin cultura futbolística, eso no me ayuda en nada, pero he aprendido asimilar todas esas críticas en algo positivo.

Si la gente me insulta, me grita, es porque a mí me hace falta algo o al final no me falta nada, eso después lo pongo en análisis, pero dentro del partido no me afecta, al contrario, me motiva a buscar el gol, no me bajonea nada como se dice por acá ya que al día siguiente llego a los entrenos de manera tranquila porque gracias a Dios las cosas en el equipo están saliendo bien ya que de no ser así me sentiría peor, pero sé que los mismos aficionados que me insultan, que me gritan o me silban van a cambiar el día en que logre anotar; esos mismos aficionados de Alianza aplaudirán después mi fútbol y mis goles y al final les agradecería que siguieran haciéndolo porque me ayudarán más.

¿Qué le falta a Héctor “Pito” Ramos para reencontrarse con su fútbol?

El gol y un poco de estado físico ya que la pretemporada no fue buena para mí ya que no he entrenado bien para afrontar cada partido, retomar lo físico y la suerte para anotar; en el primer partido (ante Once Deportivo) ha sido el único juego en que me he autocriticado porque fallé muchas ocasiones de gol, pero ahora me he sentido mejor físicamente, voy tomando el ritmo de juego que el profesor requiere de mí.



¿Qué ha hablado el profesor Wilson Gutiérrez sobre este tema?

Nada, solamente que tenga paciencia, ellos han depositado su fe en mí, han reconocido que tengo olfato de gol, que he hecho buenos torneos en otros equipos y que a lo largo de los años he tenido mis oportunidades, seguiré buscando mi fútbol y mis goles.

El plantel ¿qué te ha dicho?

Lo mismo, que siga trabajando fuerte como hasta ahora. Hay muchos jugadores con quienes he jugado antes con ellos, a muchos también los he enfrentado y les he anotado goles, todo el mundo está tranquilo, tenemos grandes goleadores como Raúl Peñaranda, el “Puma” Peña, son jugadores que marcan diferencia y como lo he dicho antes, he llegado al Alianza para acatar órdenes de los profesores. Acá no soy la estrella ni nunca me he sentido así, solo quiero aportarle al equipo, ganar y poder celebrar el 23 de diciembre un título si es la voluntad de Dios.

Entiendo que tu accidente automovilístico te restó tiempo para integrarte de lleno al Alianza...

Efectivamente, la lesión que sufrí en mi rodilla (izquierda) me limitó mucho y me ha creado un miedo que me ha costado superar ya que siempre siento una leve molestia. Hay que seguir trabajando, paciencia, porque en el fútbol cambian muchas las cosas y uno nunca sabe cómo estará de un día para otro.

¿Tenemos ahora a un Héctor Ramos más maduro que al jugador que se mostró con goles en Isidro Metapán hace ya seis años?

Uno cambia en la vida, en lo físico y en lo emocional. Van pasando los años, uno crece y la vida te exije eso, trato de mantener mi peso, son metas que me propongo ya que pasé un mes sin hacer nada, me he sacrificado por mantener mi peso correcto y mi estado físico, sé que cuando llegue el gol muchas bocas se cerrarán, lo cierto que en la vida nunca lograrás caerle bien a todo el mundo y no puedes estar bien con todos. Jugadores de élite como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo son criticados.

¿Qué diferencia has encontrado en nuestro fútbol luego de tres años de ausencia?

En Alianza he encontrado algo de diferencia ya que el equipo está más organizado, más estricto en muchas cosas que en otros equipos, pero sinceramente no he visto la diferencia en general ya que antes de venir se me había comentado que estaban tratando de mejorar las canchas pero no he visto diferencia, siempre hay campos donde se puede jugar a cualquier cosa, menos fútbol.

¿Qué mensaje envías a los aficionados de Alianza?

Que Dios me los bendiga, me los proteja, seguiré trabajando, buscaré mejorar y de aportar al Alianza, les guste o no, la prioridad en Alianza es sacar siempre los tres puntos, tratar de mejorar día a día, poco a poco y mucha paciencia y tranquilidad; si a mí se me están negando ahora los goles, a mis otros compañeros no y eso hay que valorar. Que apoyen siempre al equipo, acá lo importante es Alianza, no lo personal y eso trato de mostrar en la cancha.