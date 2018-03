Los números del “Mágico” González en su etapa como futbolista profesional

Los registros que le heredó Jorge Alberto “Mágico” González al fútbol nacional e internacional en los 26 años de su carrera profesional son invaluables.

Debutó como futbolista profesional un domingo 4 de abril de 1976, apenas con 18 años y 22 días de edad, en las filas de ANTEL, en el estadio de Usulután, ante el Luis Ángel Firpo.

“El presidente de ANTEL en esa época era don Dimas Alemán, él citó a Jorge para negociar su contrato con mi hermano, pero como Jorge no le decía nada me mandaron a llamar porque yo trabajaba en ANTEL. Cuando me preguntó don Dimas cuáles eran sus pretensiones económicas le dije que firmaría con ANTEL si le pagaba 1 mil colones de ficha y 500 colones mensuales. Él se asustó y me dijo al principio que no. Al final me dijo que le pagaría 500 de ficha y 150 mensual y así fue que Jorge firmó con ANTEL”, recuerda Miguel González.

“ANTEL para Jorge fue su oportunidad de debutar tan joven, fue la suerte que el muchacho que estaba de titular 'Apple' Valdez, se fracturó la tibia y el peroné ante Firpo, en Usulután, y él entró de cambio, así fue su debut. Con fortuna, Jorge recibía consejos míos y no los tomaba a su vez, mi pleito con él era levantarlo temprano para los entrenos y que soportara los chicharrones de los entrenos, pero siempre fue receptivo al escuchar”, agregó “la Mica”.

MÁGICO ASCENSO

Los 13 goles que “Mágico” marcó con ANTEL en la temporada 1976-77 sirvió para que cuando la categoría del plantel auriverde fue cedida al Independiente de San Vicente fuera incluido en su nómina para la temporada 1977-78 donde anotó siete goles para las filas camoteras.



“Jorge era el crack en Independiente, recuerdo que pese a su juventud hacía diferencia en ese plantel, sus cosas lindas de fútbol que tenía como sus regates y fintas fueron únicas”, destacó Rafael Padilla, compañero del “Mágico” en el ataque vicentino.

“Siempre ha sido especial. Un domingo no fue a jugar a Ahuachapán y en la fecha siguiente jugábamos ante Águila y esa vez no llevaba ni su maletín. Gracias a Dios su hermano 'Chus' se lo llevaba y cuando la dirigencia les dijo que no jugaría y que tenía una multa de ¢500 colones por no asistir al juego anterior ante Once Municipal se puso a llorar en una de las palmeras que habían en el costado sur del estadio Barraza, le dijimos que le íbamos a pagar esa multa, pero que jugará, perdimos 4-1 y al final no le pagamos su multa”, resaltó Padilla.

FAS lo contrató para la siguiente temporada, donde marcó 72 goles en nueve temporadas.

“El recuerdo es que fue el mejor refuerzo que FAS hizo en ese año, lo primero que hicimos fue hablar con él, lo sentamos y le dijimos que sería un jugador importante para nosotros y que fuera el jugador que necesitábamos en el torneo, al final lo cumplió porque nos coronamos campeón nacional”, recordó Carlos “Imacasa” Recinos, compañero del “Mágico en sus primeras tres temporadas con los tigrillos.