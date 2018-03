Los pequeños jinetes del motocross salvadoreño

Lee también

Son considerados parte del futuro del motocross salvadoreño. Hablamos de Yazid Salman, Fernando García, César Archila y María Fernanda Cardona.Los cuatro compitieron el pasado fin de semana en la fecha invitacional organizada por la Federación Salvadoreña de esta disciplina, celebrada en la pista de la Costa del Sol, y demostraron que tiene madera.Salman, de tan sólo cinco años, dominó la categoría Pewe a placer. Yazin viene de una familia de corredores de este deporte; tanto su padre como su hermano mayor, ambos de nombre Juan Carlos, sabe que es montar un caballo de hierro y recorrer una pista de motocross.Si bien ha sido entrenado por su padre, Yazin hace sus primeros pininos a nivel federado. Pewe es la categoría más pequeña, pero no por eso la menos vistosa.El motor 50 cc de estas máquinas, son suficientes para cumplir con el mismo trazado de pista que los mayores, entre ellos, veteranos, principiantes, 65 cc, 75 cc y expertos, entre otras divisiones.En este video puedes verlos en acción: "LOS NIÑOS DEL MOTOCROSS SALVADOREÑO"Campeona en las ediciones de 2013, 2014 y 2015, María Fernanda Cardona es otra de las destacadas. Con 15 años en su haber, la chica, viene también de una familia amante del motocross."Mi papá dejó de correr hace cuatro años, pero tengo a dos primos y a mi hermano Santiago que también practican este deporte", dijo la piloto."Nunca había corrido, pero comencé a entrenar y me gustó. La final del campeonato de 2015 ha sido una de las más reñidas en la que he estado, pero pude ganar el segundo lugar", dijjo Fernando García, quien compite en 65 centímetros cúbicos.El pequeño Yazid Salman también sueña en grande. Además de ganar en el país, quiere representar a El Salvador en el extranjero. Guatemala, es uno de los países que más le invierte al deporte y donde el motocross brilla con luz propia, siendo el rival más duro para los competidores cuscatlecos.La competencia del pasado 12 de febrero fue invitacional y en las misma participaron el 60 por ciento de los corredores nacionales, que rondan el centenar.La próxima jornada, ya oficial, será el 11 de marzo en la pista del Parque de la Familia, en los Planes de Renderos (será noctura). En total serán diez fechas las que se realizarán este año, la última de ellas el 11 de diciembre.Nombre: María Fernanda CardonaEdad: 15 añosCategoría: 85 cc (A)Dorsal: #11Experiencia: Campeona de los 85 cc en 2014 y 2015. Subcampeona de está misma categoría en 2016. Corre desde los 6 años.Nombre: César ArchilaEdad: 13 añosCategoría: 85 cc (A)Dorsal: #7Experiencia: Campeón nacional de los 50 cc, subcampeón de los 65 y de los 85 centímetros cúbicos. corre desde los ocho años.Nombre: Fernando GarcíaEdad: 9 añosCategoría: 65 ccDorsal: #17Experiencia: Campeón nacional de los 50 cc en 2015 y 2016. Tiene participacón internacional y corre desde los cuatro años.Nombre: Marco CarranzaEdad: 7 añosCategoría: 50 ccDorsal: #11Experiencia: Subampeón nacional de los 50 cc (B) en 2015 y 2016. Tiene experiencia en competencias realizadas en Guatemala y Honduras. Corre desde los 4 años.Nombre: Yazid SalmanEdad: 5 añosCategoría: PeweDorsal: #111Experiencia: Tres meses de estar entrenando y será su primera campeonato nacional.Ganó el invitacional celebrado este mes.