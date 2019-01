Los planes del Zarco para suplir su delantera titular

Tras caer por 2-1 ante Santa Tecla en la final del Apertura 2018, el Alianza regresó a los entrenos para planificar el Clausura 2019. El primer punto del plan del timonel Jorge Rodríguez es alistar el ataque, al menos para los primeros dos juegos del certamen que se avecina.

No podrá contar con los nacionales Rodolfo Zelaya y José Ángel Peña, quienes fueron expulsados en la final pasada. Tendrán que pagar dos juegos de suspensión cada uno.

"Tenemos cuatro delanteros. No vamos a poder contar con dos de ellos en los primeros juegos. Tenemos a Irving Herrera y Bladimir Díaz, que son delanteros confiables. Por algo están en el equipo. Esperamos que rindan no solo en estos dos juegos de inicio. Al final, el rendimiento que cada uno de ellos tenga, va a elevar el rendimiento del equipo", apuntó Rodríguez, quien mantiene el compromiso de lograr obejtivos importantes con el equipo albo.

Luego viene la idea de jugar con un creativo. Esa función será encomendada primordialmente al volante uruguayo Cristian Olivera, que es una de las novedades de los aliancistas para la competencia que se avecina.

"Los extranjeros están obligados a rendir más. Esperamos poder jugar con un diez. Uno planifica antes del inicio de un campeonato, pero estará basado en los rendimientos de los jugadores, nacionales y extranjeros. Tenemos una base nacional fuerte. Esperamos modificar algo, pero si no se puede por el rendimiento de algunos jugadores, otros tendrán que tomar esa función", apuntó el estratega albo.

Por ahora, Rodríguez no se atreve a dar una opinión sobre Olivera. Espera poder tener una mejor idea sobre la forma de jugar del charrúa en el amistoso de este sábado contra San Pablo Tacachico de la segunda división.

EL CASO NARCISO

Otro de los jugadores que se quedará en el equipo blanco es Narciso Orellana, quien no aceptó la invitación para entrenar con un equipo de la liga suiza.

"Para mi forma de ver, nunca hubo nada para Narciso en Suiza. Que te inviten a ti, no es algo formal, no es un contrato que te están garantizado. Si el jugador no va contratado, va a perder el tiempo. Tiene que irse contratado para estar tranquilo e ir a rendir en cualquier lugar que le toque", apuntó Rodríguez.