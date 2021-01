Los primeros aficionados en ingresar al Cuscatlán apoyan al Limeño

Daniel Aguirre y Deysi Andrade fueron los primeros dos aficionados en ingresar al sector popular de Sol General del estadio Cuscatlán. Este domingo se jugará la final del Apertura 2020 entre Alianza y Águila.

Sin embargo, la pareja originaria del departamento de San Vicente no asistieron al Coloso de Monserrat específicamente para ver el duelo cumbre del Apertura 2020, sino para apoyar a su hijo, Daniel Aguirre de 17 años, delantero de Municipal Limeño, equipo que este domingo disputará la final de la categoría frente a Alianza.

"Gracias a la volutand de Dios mi hijo está en la final, él está por primera vez en la reserva y es primera vez que pasan a una final, y por eso estamos aquí. Somos de San Vicente, pero yo por ser de la capital, apoyo a Alianza", dijo Daniel Aguirre, salvadoreño de 43 años que se dedica a la soldadura.

Por su parte, Deysi Andrade, una salvadoreña que se dedica a la venta ambulante de verduras y frutas en la ciudad de San Vicente, también se abocó al estadio para presenciar la primera final de su hijo en la categoría de reservas.

"Me siento contenta por estar aquí, dándole gracias a Dios por permitir que mi hijo llegue a este momento, venimos a apoyarlo. Yo que lo puedo apoyar lo hago, es bonito andar presenciando los partidos", dijo Deysi Andrea, madre de Daniel Aguirre.

Desde las 7:30 la pareja de San Vicenta llegó a las instalaciones del Cuscatlán y desde las 9:00 de la mañana eran los primeros en estar en el portón de Sol General.

A las 10:30, los encargados del ingreso de aficionados a Sol General abrieron los portones, y fueron Daniel y Deysi quienes fueron los primeros en tomarse la temperatura y recibir un bote de alcohol para ingresar a los gradería del sector popular.

No obstante, Daniel y Deysi no pasaron por alto el riesgo de acudir al estadio en esta ocasión, donde según los números de la FESFUT, se venderán un poco más de 13 mil entradas cuando el país evidencia una pandemia.

"Primero confiar en Dios con las mascarillas que uno usa y de los controles que van a ver no haya un foco de infección, más de algunos contagiados habrán, pero primeramente Dios no sea mucho, no es que uno desee eso, sino que con el número de personas que asistirán apunta de que eso va suceder", agregó Daniel.

SACRIFICIO PPR APOYAR A SU HIJO

Tanto Daniel, como Deysi aseguran que se han sacrificado mucho para poder asistir a apoyar al equipo de su hijo en la final de reservas. Aseguran que viajan desde San Vicente a Santa Rosa de Lima para que hijo pueda luchar por cumplir su sueño de jugar en la primera división

"Dios le regaló un talento y por eso nosotros como padres estamos haciendo hasta el último sacrificio para que él pueda llegar lejos, él dijo cuando estaba pequeño, jugaba en las escuelas de Emerson Umaña que su sueño era llegar al equipo de primera división de Alianza", dijo Daniel.