Los protagonistas calientan motores

Ocho equipos de la primera división disputarán partidos amistosos este fin de semana como preparación para el arranque del Clausura 2017 programado para el próximo 14 de enero.El Alianza enfrentará esta tarde de sábado al Marte Soyapango de la segunda división a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Cuscatlán, será el segundo encuentro de preparación para los albos, que el pasado miércoles golearon 4-0 al San Pablo Municipal de la liga de plata.A esa misma hora, el FAS disputará un partido de preparación y de corte benéfico ante un equipo conformado por exjugadores del equipo tigrillo donde ha confirmado su participación Jorge “el Mágico” González, mientras que mañana, los santanecos viajan hasta Ahuachapán para enfrentar al Once Municipal de la liga de plata.En el estadio Ramón Flores Berríos, el Municipal Limeño enfrentará al Pasaquina en un partido amistoso donde estará en juego la “Copa de la Paz”.Este partido amistoso será en la cancha del estadio “José Ramón Flores Berríos” a partir de las 3:00 de la tarde, con un precio único de 3 dólares.Mientras que el Chalatenango, equipo que sigue sin garantizar su participación en el Clausura 2017, por una investigación de la FESFUT por el pago de la fianza, vista al San Pablo Municipal de la segunda división.Para los norteños será el segundo encuentro amistoso de preteproada, el pasado 30 de diciembre empató 0-0 ante El Paraíso de la tercera división.APRENDIZAJEMañana el Once Lobos de la segunda división recibe al Sonsonate del técnico peruano Alberto Castillo, “será una buena oportunidad para observar el plantel, hacer fútbol y trabajo colectivo por primera vez”, reconoció el estratega.El FAS visita al Once Municipal a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio José Simeón Magaña, este partido servirá para que los fronterizos presentena sus files la plantilla que buscará la corona del Clausura 2017 de la liga de plata, destaca el regreso del entrenador argentino Juan Sarulyte y de los refuerzos de Elder Figueroa y Miguel Solís.PROGRAMACIÓNA continuación, el detalle de los partidos amistosos de este fin de semana.DÍA HORA PARTIDOSábado 1:30 p.m. Sub-17 vs. Reservas FASSábado 2:30 p.m. San Pablo vrs. ChalatenangoSábado 3:00 p.m. FAS vs. Exjugadores FASSábado 3:00 p.m. Alianza vrs. M. SoyapangoSábado 3:00 p.m. Limeño vrs. PasaquinaSábado 7:30 p.m. Sacachispas vrs. MetapánDomingo 11:00 a.m. O. Lobos vrs. SonsonateDomingo 3:00 p.m. O. Municipal vrs. FASDomingo 3:00 p.m. Cobán Imperial vrs. UES