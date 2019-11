Los surfistas, bajo el cuidado de la Cruz Roja

Cuatro integrantes de Cruz Roja Salvadoreña son los que vigilan las incidencias del ALAS Latin Pro en la bocana de playa El Tunco.



Ellos, con entre cinco y 10 años de experiencia, supervisan que todo marche con tranquilidad en los contornos de la competencia y cuidan que no haya hechos que lamentar.



Amir Valdez, con 10 años en esta institución, dice que por el momento no han tenido que afrontar ninguna emergencia, pero siguen pendientes. "Nosotros estamos divididos en dos puestos, dos se ubican en la playa, con los turistas y dos más que estamos donde se ubican los competidores".



Asimismo, indicó que aunque no ha habido incidentes que lamentar, los cuatro tienen la vista en los entusiastas que, desde tempranas horas, e incluso con algo de lluvia, siempre se concentran entre las olas.



Axel Zelaya, con seis años en la Cruz Roja, dijo que estar en la institución "se siente bien, hay una gran satisfacción en salvar a una persona, que te den un 'gracias', un abrazo y es agradable".

Lee también