Luchador se recupera tras brutal ataque con ladrillo (VIDEO)

El luchador Ángel o Demonio se enfrentó a El Cuervo de Puerto Rico en una lucha "de ataúd" (que termina hasta que el perdedor es metido en un féretro) que casi tuvo un final trágico el 19 de noviembre pasado.

Ángel o Demonio lanzó un ladrillo de concreto a El Cuervo, quien en ese momento estaba bajo el cuadrilátero. Lo que pasó estremeció al público presente en la Arena López Mateos de Tlalnepantla, al norte de la Ciudad de México, según muestran los videos que circulan en redes sociales sobre la agresión.

El Cuervo fue atendido por el médico de la competencia y fue llevado de emergencia a un hospital. Resultó con un coágulo en la cabeza, el que le fue retirado por medio de una cirugía. Hasta el 21 de enero abrió los ojos, según se anunció en su página de Facebook.

El agresor ha sido suspendido de forma indefinida. Según adn40.mx, Ángel o Demonio ha declarado que no fue su intención lastimar de esa forma a su rival.

“Después de yo recibir una dotación de sillazos y una plancha, mi intención fue pegarle en la espalda, pero cuando él se levanta el ladrillo ya va en el aire. Yo quiero que la gente sepa que mi intención no era lastimarlo; yo quería hacer una buena lucha con una persona que no está capacitada para hacer lucha extrema. El chavo no está preparado y no es que yo quiera excusarme, es un muchacho fuerte, guapo, elegante, pero no extremo”, dijo.

En un comunicado, el secretario ejecutivo de comisión de box y lucha libre del estado de México aclaró que la lucha extrema o "vale todo" está prohibida.

El jueves 22 de noviembre estaba programada una cartelera para reunir fondos a favor de El Cuervo. La entrada y donativo era de 100 pesos mexicanos (poco menos de cinco dólares). El evento benéfico tendría lugar en la Arena Naucalpan.

Hace dos años, El Cuervo visitó a un niño en el hospital y publicó el video en Facebook. Hoy es él quien recibe el apoyo para salir de un momento crítico.