Luis Arboleda, del Chalate: "Estamos preparados para cosas grandes"

El defensor colombiano del AD Chalatenango, Luis Arboleda, anotó su primer gol en el Apertura 2019, un día después que la Comisión Disciplinaria de la FESFUT desestimara su acusación en contra del jugador del 11 Deportivo, Diego Peraza, por expresiones de racismo.

Eres un defensor dentro del campo, pero en cada jugada estacionaria te sumas al ataque y ante el Santa Tecla el premio a esa insistencia fue marcar un gol, tu primero en primera división, ¿cómo lo viviste?

Como lateral (derecho) siempre me gusta ir al ataque, gracias a Dios me dio la oportunidad de anotar un gol y feliz.

¿Cómo lo vivieron tomando en cuenta que en casa se les negaban los triunfos?

El trabajo, siempre lo hacemos bien, de la mano del profesor Ramón Sánchez, todos trabajamos a consciencia, vamos de menos a más y esto sigue.

Derrotaron a un equipo en alza, tras la primera vuelta. En tu opinión, ¿para qué más está el Chalatenango en el torneo?

Por el trabajo realizado, el Chalatenango está para grandes cosas, nos sentimos capacitados para jugar contra cualquiera, estamos trabajando para enfrentar a cualquier rival.

¿Y cómo valoras tu aporte al equipo?

Bien, uno siempre con confianza con los compañeros, para hacer las cosas de la mejor manera.

En cuanto al tema de la denuncia que interpusieron junto al equipo por sufrir expresiones de racismo por parte del jugador del 11 Deportivo Diego Peraza y que la Comisión Disciplinaria de la FESFUT desestimó, ¿qué opinas?

La verdad es que no sé qué decisión tomaron, yo fui y hablé (citado), espero la decisión que ellos tomen, que tomen la decisión correcta..

¿No te han notificado la resolución?

No.

Pero ellos informaron por medio de un acta, que no existen los elementos suficientes para sancionar al jugador del Once Deportivo, ¿qué opinas?

No sé, di mi declaración, ya queda en ellos si, sí o no, es problema de ellos, yo cumplí con lo mío.

Pero sí existió...

Es lamentable, si existió (expresión de racismo), pero si no hay una sanción no importa, aquí venimos a jugar, aprender de los errores.

¿El jugador Diego Peraza no se ha comunicado contigo para alguna disculpa?

No, en ningún momento.

¿Pero sí te sientes ofendido?

Cómo le digo... son cosas que pasan en la vida, se aprende, no nos podemos quedar en ellas. Y vamos.

Entonces a seguir trabajando.

A seguir luchando, esto no es nada, vamos poco a poco.