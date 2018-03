Luis Copete: "Tenemos equipos para pensar en una final"

El zaguero nicaraguense- colombiano, Luis Copete, se recuperó de una contractura muscular que lo marginó de un par de juegos. Estuvo en cancha en los últimos dos juegos del equipo cocotero, para aportar a conseguir puntos. Se siente bien y ahora solo quiere quiere ver hacia en la tabla para poder dejar en primera a los cocoteros y meterse a cuartos de final en el Clausura 2018.



¿Cómo va su adaptación al equipo?

A medida de que va pasando el tiempo, los compañeros te van arropando de una buena manera. Eso hace que uno se aclimate de una manera más fácil. Creo que poco a poco me voy consolidando en el equipo y espero seguir así. Todo está entre saberte complementar con tus compañeros.

Van comprendiendo ya lo que Ramón Sánchez pretende en las filas de Sonsonate, como nuevo timonel?

Sí. Poco a poco se va entendiendo lo que él quiere para el grupo. De pronto, la forma de jugar de él es un poco diferente a la que teníamos antes de su llegada. Poco a poco vamos encontrando lo que él quiere. Ha pedido otras cosas, que poco a poco las vamos a ir encontrando, a medida vayan pasando los partidos. Va muy poco tiempo con él, una semana y días. Él vino para aportar y sumar al grupo y esperamos seguir así.



¿Ha bajado la presión luego de estos dos juegos al hilo sin derrota?

La presión siempre está entre nosotros. Tenemos que saber que tenemos un buen grupo y que podemos dar mucho más todavía. Eso está entre nosotros y no en lo que hable la gente o lo que la gente llegue a especular. A veces las cosas no salen como uno quiere. Tenemos que estar tranquilos. La presión siempre va estar entre nosotros mismos. Se trata de que nosotros mismos nos complementemos y miremos cuáles son las características de cada compañero

¿Cómo se siente con Carlos Carrillo en la zona central de la zaga?

Pues es con quien más he jugado, pero yo no tengo problema para jugar con x o y compañero. La verdad es que siempre que hay un compañero al lado y tengamos una buena comunicación,creo que eso va a ser lo más importante, la comunicación que tengamos.

¿Se siente mejor con línea de cuatro en zaga?

Yo no tengo problemas. Puedo jugar en cualquier sistema. Si me toca jugar por un lado en linea de tres, yo no tengo ningún problema. Creo que trato e adaptarme a lo que él equipo quiera. Este es mi trabajo y trato de hacerlo siempre con la mayor seriedad posible.

¿Cómo se lleva esa dualidad de pensamiento por la permanencia en la categoría y un boleto a la siguiente rueda del certamen?

Quedan diez juegos.De por sí, el torneo Clausura en todos lados es más difícil que el torneo Apertura. Lo primero que me decían en Nicaragua era que me iba a ir del Real Estelí, un equipo que está en primer lugar a un equipo que está en la lucha por la permanencia. A mí me gustan los retos y esta es mi forma de ver el fútbol.

¿Todavía le siguen achacando esa decisión en Nicaragua?

Sí. Yo tomé esa decisión. No me arrepiento de nada. Estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera . Espero seguirlo haciendo bien. Ahora no queremos mirar abajo en la tabla. Ahora pensamos en que tenemos muy cerca a los equipos que están arriba. Si miras hacia abajo, te puedes caer. Podemos pensar en estar en una final. Tenemos equipo para poder hacerlo.