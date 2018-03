Luis Enrique: "Hemos estado espectaculares"

Lee también

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, celebró hoy el histórico triunfo 6-1 ante el Paris Saint-Germain y el pase azulgrana a los cuartos de final de la Liga de Campeones, un resultado que vino por estar "espectaculares en todos los aspectos"."No ha habido nadie que haya dejado de creer. Hemos estado espectaculares en todos los aspectos. Se ha vivido un final de esos que a veces pasan en el fútbol y nos ha tocado a nosotros", aseguró el técnico español a la cadena "Bein Sports".El Barcelona remontó un 4-0 adverso, algo inédito en la historia de la Liga de Campeones. "Son de esas machadas que le vienen muy bien al equipo, al club, y que a mí como entrenador me encanta disfrutarlas", manifestó.Para Luis Enrique, "la clave es la fe que ha tenido el equipo". Y agregó: "Esto es un equipo de fútbol, no son los Globetrotters, se puede perder. Va para todos los que nos han apoyado durante todo este tiempo".Luis Enrique concluyó recordando que la Liga de Campeones "es una competición que no perdona un mal partido" y miró el futuro con pragmatismo: "Pasaremos ocho equipos con posibilidades de ser campeones".Por su parte, Sergi Roberto, defensa del Barcelona y autor del gol decisivo que clasificó a su equipo afirmó que su equipo, tras perder 4-0 ante el París Saint Germain, estaba muy "jodido" y declaró que después creyó en remontar la eliminatoria."En París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil pero este equipo creía. Este equipo está hecho para esto y una vez más hemos demostrado que siempre luchamos hasta el final. Era muy complicado, teníamos que meter tres pero todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno y estamos todos muy contentos", afirmó.Además, explicó como fue su gol y declaró que se tiro "con todo" para rematar un centro de Rafinha: "No sabía si estaba en línea, me he tirado en el suelo, he visto que el portero no lo ha parado y estoy muy contento".