Luis Enrique: “Nosotros podemos marcarle seis goles al PSG”

Lee también

BARCELONA, ESPAÑA. El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, se mostró hoy confiado en remontar su eliminatoria de la Liga de Campeones europea de fútbol ante el Paris Saint Germain y aseguró que el equipo azulgrana puede "marcar seis" goles al conjunto francés."Si un rival puede marcarnos cuatro goles, nosotros le podemos marcar seis, ya lo hemos hecho esta temporada. No hay que volverse locos, pero no tenemos nada que perder y mucho que ganar", manifestó Luis Enrique en rueda de prensa.El Barcelona vivirá este miércoles un encuentro singular, pues el conjunto azulgrana necesita una gran noche para intentar remontar el 4-0 adverso logrado en la ida, si quiere pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.Del pesimismo inicial se pasó a una corriente de optimismo y en estos momentos muchos creen en Barcelona que es posible lograr una remontada jamás vista en la historia de la Copa de Europa."A pesar de que el resultado es muy claro, estamos sólo a mitad de eliminatoria. Es decir, que en 95 minutos pueden pasar muchísimas cosas. A través de nuestro dominio podemos ser superior al rival, que es necesario para conseguir un resultado amplio", comentó Luis Enrique.El técnico español cree que el encuentro llega en buen momento para sus intereses. "Hemos mejorado nuestro rendimiento a la hora de poder afrontar nuestro partido. Tenemos que ser optimistas, estar convencidos de lo que podemos hacer y vamos a tratar de aplicar todos nuestros puntos fuertes para poder conseguir la remontada", consideró.Para intentar la remontada, pidió el máximo apoyo de su hinchada. "Yo no le pediría calma a la afición. Tiene que ser una olla a presión desde 20 minutos antes. Necesitamos un campo a reventar, hiperexcitado. Y nosotros, a hacer nuestro trabajo", declaró.Luis Enrique descartó que su interés se centre en entrar en la historia. "Me importa un rábano. Lo que quiero es pasar. Habrá algún momento en que vamos a estar cerca de pasar. Eso no significa que lo logremos. Y cuando estás cerca, la moral irá en aumento", matizó.En parecida línea se situó el delantero uruguayo Luis Suárez, quien también se sumó a la corriente de optimismo. "Somos conscientes de lo que nos jugamos mañana. Sabemos que es difícil darle la vuelta, pero si hay un equipo capaz de darle la vuelta somos nosotros. Siempre con nuestra filosofía y nuestra manera de jugar", declaró.