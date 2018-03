Luis Enrique no seguirá como entrenador del Barcelona

Luis Enrique anunció hoy, después del partido entre el Barcelona y el Sporting, que no continuará en el Barcelona la próxima temporada.

Antes se lo había comunicado a sus jugadores en el vestuario y el anuncio toma por sorpresa a muchos, pero no a todos.

"Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que piensa", externó hoy.

EL CLUB YA LO SABE

"En esta pretemporada tuve una reunión con Soler y Fernández (dirigentes del Barcelona) y les dije que había posibilidad que no renovara. Me dijeron que no tuviera ninguna prisa para tomar esta decisión. El momento ha llegado", explicó.

Habló escuétamente sobre los motivos que le llevan a tomar la decisión y dejó entrever que necesita un descanso: "El motivo es la manera que tengo de vivir esta profesión. Esto significa muy pocas horas de descanso, de desconectar".

Dijo que hará su máximo esfuerzo en lo que queda de temporada, en la que aún lucha por la Liga, Copa y Champions League.

"Quedan tres meses apasionantes, estamos en una situación difícil, especialmente en una competición (en Champions, ante el PSG), pero con la ayuda de todos y si los astros se alinean vamos a dar la vuelta a este partido. Mi dedicación será plena en estos tres meses", declaró.