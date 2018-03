Luis Hinestroza: “No me esperaba el llamado de Alianza”

Lee también

Luis Hinestroza disputó sus primeros minutos con la camiseta de Alianza, tras arreglar este mismo día su incorporación a la institución paquiderma.El jugador colombiano arregló para tres torneos con el club, y lucirá la camiseta número 10 en las filas del tercer equipo más ganador en la historia del fútbol salvadoreño.Aunque solo estuvo 45 minutos en cancha, fue suficiente para provocar el segundo penal del partido, ejecutado por David Díaz, para dejar su sello.Como todo buen debutante tiene ambiciones grandes. La suya es salir campeón con Alianza."Quiero cosechar muchos éxitos con Alianza, estoy agradecido por haber llegado a una institución tan grande como ésta", valoró el nuevo creativo de los elefantes.Hinestroza se comunicó con Jorge Rodríguez para llegar al club, pues mantiene una buena relación con el entrenador. Esta fue una de las claves para que se concretará su pase al equipo blanco."Me comuniqué con el profe Zarco y se me presentó la oportunidad de venir. Él tiene mucha confianza en mí, tengo esa suerte. Vine a un club muy grande, que está en racha, he venido en el momento oportuno", destacó.Sobre su estado físico comentó que le falta para estar al 100 %: "Estuve entrenando en México, no he estado parado, creo que me falta solo un 5 % para lograr mi máximo", declaró el cafetero.Cuenta Hinestroza que cuando recibió su finiquito en Metapán no tenía un panorama claro.Su situación no parecía finalizar bien, pero el destino le preparó la mejor oportunidad de su carrera."No me esperaba este llamado, después de recibir mi finiquito le mandé un mensaje al profe Zarco, tuvimos una charla informal y a la hora se dio todo esto. Es una alegría venir a un club grande", finalizó.