Luis Perea, la nueva opción del FAS para hacer daño al Alianza

El delantero colombiano Luis Perea marcó el único tanto del duelo contra Dragón, en la jornada cinco, y se estrenó como goleador vistiendo la camisa del FAS.



El atacante cafetero dijo sentirse motivado por haberse encontrado con las redes y manifestó que su compromiso es aportar en lo que se pueda al cuadro santaneco, en la búsqueda por clasificarse a la liguilla.



"Este gol me cayó súper bien. Yo creo que a cualquier jugador, a cualquier delantero le cae bien un gol. Fue importante que el equipo ganara, en una semana en la que enfrentaremos al Alianza. La confianza tenía que estar en alto y estoy muy contento", manifestó el colombiano.



LE FALTA UN POCO DE ADAPTACIÓN

Perea aseguró que sólo le falta conocer y aprender a complementarse con el resto del plantel.



"Me siento muy bien, me han tratado muy bien desde el principio. Han tenido mucha paciencia conmigo. Los profes me han dado mucha confianza, al igual que los compañeros, y eso se ha visto reflejado en la cancha. Poco a poco voy cogiendo el ritmo, sintiéndome importante para el equipo", manifestó el cafetero.



El suramericano fichó para este torneo con el equipo santaneco. Anteriormente había tenido experiencias en su natal Colombia, además de Perú, Chile y Brasil.