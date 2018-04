Luis Perea revela las claves para recuperar el gol en FAS

El delantero colombiano Luis Perea llegó al FAS para disputar el Clausura 2018 y en muy poco tiempo se adaptó a lo que busca el equipo en él. Los tigrillos esperan los goles del cafetero para solventar la falta de definición que padecieron en torneos anteriores y el suramericano les ha respondido.

En esta entrevista habla sobre su actual momento goleador y sobre lo que se viene en la etapa crucial del Clausura 2018.

Vienes de anotar ante el Municipal Limeño, ¿cómo te sientes?

Muy feliz por los dos goles ante el Limeño. Me siento muy contento acá en el FAS, porque el equipo me ha hecho sentir muy cómodo. Todo ha sido gracias al cuerpo técnico, compañeros y médicos del equipo. Me han hecho sentir cómodo desde que llegué y han hecho que mi adaptación sea muy buena.

¿Imaginó vivir este momento con FAS en el primer torneo?

Confío mucho en mis capacidades. Venía acá para triunfar, para resurgir, para que mi carrera volviera a sonar en el mundo futbolístico. Tenía mucha determinación de que las cosas me salieran bien.

¿Por qué decidirse por venir a jugar acá? ¿Fue la única oferta?

No, también tuve ofertas en Colombia, pero cuando me dijeron del interés que tenían acá, cuando empecé a ver lo grande que el equipo era, sinceramente, no lo dudé mucho. Las otras opciones que tenía en Colombia eran con equipos que no tenían tanta historia como FAS.

¿Cómo ha crecido tu confianza?

Por eso te digo que técnicos, médicos y compañeros fueron fundamentales para mi adaptación. El grupo y los hinchas han hecho, desde un principio, que yo me sienta muy cómodo. Me han demostrado mucho cariño.

¿Por qué le ha sido factible adaptarse al fútbol nacional?

Es que creo que uno más que todo debe tener mucha fuerza mental. Es muy importante tener esa determinación. Hay que confiar en uno mismo. Unos días te puede ir mal, pero debe haber esa confianza en uno mismo. Creo que también es importante la disciplina, cuidarse, alimentarse bien. Todo eso es fundamental para mí.

¿Comparte con el técnico de FAS, Cristiam Álvarez, en cuanto a que usted puede dar más aún?

Totalmente. El entrenador me ha hablado de eso. Él sabe las cosas que yo le puedo dar al equipo y por eso me exige mucho más. Yo también sé eso.

Ha pateado cuatro penaltis con FAS. Uno de esos fue atajado contra Alianza ¿Qué le pasó?

Yo siempre pateo así. Pensé que el portero se iba a tirar al mismo lado del primer penalti. Por eso fue decidido a patear al palo que lo hice. Él (Rafael García, portero de Alianza) me adivinó bien.

Por ahora están a cuatro puntos del líder, Alianza. ¿Será factible robar el liderato?

Eso es lo bonito del fútbol. Todo puede pasar. Ellos pueden perder y nosotros seguir ganando. la ilusión está de poder terminar como líderes.

Una las paradojas de su vida es que usted marca los goles y su papá, mundialista con Colombia en Italia 1990, tenía que evitarlos...

Siempre me hablan de eso. Desde chico, desde que recuerdo, siempre quise hacer goles. Mi papá nunca me dijo que yo tenía que jugar en alguna posición específica. Me dio su apoyo.