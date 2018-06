Luis Perea tiene ofertas en Colombia y se aleja del FAS

Luis Perea, Hombre Gol del Clausura 2018 de la primera división salvadoreña, será uno de los nuevos refuerzos del Club Deportivo La Equidad en el balompié colombiano, lo cual deja al FAS sin su mejor goleador para el próximo torneo.

En su primer campeonato en el fútbol salvadoreño, el colombiano Luis Perea se convirtió en el máximo goleador con 14 anotaciones, pero el futbolista de 31 años de edad viajó a su país natal y no dejó confirmada su continuidad con el cuadro santaneco.

Según el periodista colombiano Henry Jiménez, el futbolista suramericano se incorporará esta semana al Club Deportivo La Equidad del balompié cafetero y será otro de los refuerzos, además del uruguayo Pablo Lima.

El goleador colombiano Luis Alberto Perea(31) llegará el martes a Bogotá para unirse a @Equidadfutbol. Acaba de marcar 15 goles con el @CDFAS_ de El Salvador. El hijo de Coroncoro. pic.twitter.com/wDz9Gz2nyc — Henry Jiménez (@BochaJimenez) 9 de junio de 2018

En una entrevista con EL GRÁFICO, Luis Perea confirmó que ya no estaba ligado de manera contractual con el FAS.

“El contrato con FAS se terminó. Firmé por seis meses porque no sabía cómo era el fútbol de acá. Era mi primera experiencia. Además, el equipo que me trajo no me conocía. Era para venir a ver cómo me iba y luego poder tomar una decisión", apuntó el cafetero a mediados de mayo y antes de planificar su viaje a su natal Colombia.