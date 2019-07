Luis Suárez mandó un mensaje después de fallar el penalti ante Perú

Luis Suárez publicó un emotivo mensaje para los aficionados charrúas en las redes sociales luego de no poder convertir en gol en la tanda de penaltis contra Perú por el pase a las semifinales de la Copa América.

El delantero del Barcelona sopesó el fallo ante el portero Gallese y agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde la eliminación de Uruguay en fase de cuartos de final.

“Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro. Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual seguiré defendiendo con todo el amor del mundo", dijo Luis Suárez.

El delantero charrúa anotó a los 71 minutos y tuvo un intenso festejo el cualfue apagado apenas segundos después al confirmarse un fuera de lugar.

En los 90 minutos, Uruguay anotó tres veces, pero en todas les anularon el tanto por posición prohibida.

Luego, con el pitazo final, Lucho fue el responsable de lanzar el primer penalti ante los incas, en una serie decisiva tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Suárez fue el encargado de abrir la tanda de penaltis, pero su remate al poste derecho fue atajado por Pedro Gallese y a la postre fue el único tiro no convertido y que marcó la eliminación de Uruguay en la Copa América.

“Orgulloso de este grupo de jugadores que me dieron todo su respaldo en un momento personal muy difícil, eso es una demostración más de el compañerismo y el gran GRUPO HUMANO que hay. Agradecer al cuerpo técnico también por todas sus buenas palabras y a toda la gente que es parte de nuestra selección, que están atentos a todos los detalles para que no nos falte nada y que no son tan visibles. Y claramente, agradecido a todo el pueblo uruguayo por su CARIÑO Y APOYO de estos días. Desde ya, MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!!! #siempreagradecido", reforzó Luis Suárez en su cuenta de Instagram.

Así fue el cobro de Suárez ante Pedro Gallese: