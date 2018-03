Luis “el Kalimba” Sosa volvió a jugar tras una sanción de la FESFUT por un Tweet

Luis "el Kalimba" Sosa volvió hoy a las canchas de fútbol después de un castigo impuesto por la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) debido a un comentario "inapropiado" en su perfil de Twitter.

El 2 de octubre de 2017, Sosa hizo una publicación donde expresaba que Lisandro Pohl (presidente del Alianza) y José Vidal Hernández (presidente del Santa Tecla) tenían buenas intenciones hacía el fútbol, pero que Carrillo (Hugo Carrillo, vicepresidente de la FESFUT) solo "seguirá robando".

Pohl como el lic hernandez si algo tienen es la buena voluntad de querer cambiar las cosas. CARRILLO SEGUIRA ROBANDO https://t.co/14H1FnCbMs — kalimba sosa (@luiskali17) 3 de octubre de 2017

Un día después, "Kalimba" emitió otro tweet donde pedía disculpas por no haber pensado de mejor forma lo que iba a publicar y aseguró que no se refería a Hugo Carrillo. "Yo en ningún momento he puesto a quién me refería. Me sancionan por algo incomprensible y creo que soy el primer jugador al que le pasa algo como esto", dijo en ese momento.

Quiero pedir disculpas si ofendi a alguien con mi comentario, se q puede traer consecuencias y no lo pense.perdon https://t.co/tbFs07YNsB — kalimba sosa (@luiskali17) 3 de octubre de 2017

Debido a todas estas situaciones, la FESFUT llamó a Sosa al Departamento Jurídico y le fue impuesta una suspensión de seis partidos. Luego, le advirtió que de reincidir podría ser castigado con mayor severidad.

En su perfil de Twitter, esto respondió Sosa:

1/3 12 años de carrera futbolistica y solo una roja por doble amarilla, y ahora me ponen 6 partidos de castigo. Gracias x todo FUTBOL — kalimba sosa (@luiskali17) 9 de noviembre de 2017

Tranquilos señores @fesfut_sv yo acepte q me equivoq uds asumieron q mi tuit era para hugo carrillo pero sta bien, QUE DIOS LOS BENDIGA — kalimba sosa (@luiskali17) 9 de noviembre de 2017

Además, Sosa había expresado en un primer momento que se retiraba del fútbol profesional para poder criticar aquello que le pareciera malo, "como un aficionado más".

Pero hoy volvió a las canchas con el AD Apopa, frente al Atlético Comalapa.

Para el equipo apopense el regreso de "el Kali", como es llamado, es de suma importancia, ya que es uno de los baluartes del equipo y una de sus figuras indiscutibles.

Sosa pasará a la historia como el primer jugador salvadoreño que ha sido sancionado por el uso de sus redes sociales.