Luto en FAS: falleció Max "Catán" Belloso Cubas

El ex jugador de FAS y de la selección nacional de fútbol, Maximiliano Belloso Cubas, conocido como, “el Chele Catán Cubas”, falleció este lunes por la mañana en el ISSS de Santa Ana a los 85 años a raíz de complicaciones heredadas por un derrame cerebral, sufrido hace un par de años que lo obligó a permanecer en silla de ruedas y estar amarrado a cuidados médicos hasta este lunes que se produjo su fallecimiento.

La noticia de su muerte se regó como pólvora en la ciudad santaneca ya que su popularidad con la afición tigrilla era enorme.

Uno de los primeros en conocer la noticia luctuosa través de un amigo y aficionado de FAS fue el ex portero Ricardo Mena Laguán.

"Tuve la noticia que falleció hoy a las 6:30 de la mañana en el ISSS de acá en Santa Ana, me avisaron, padecía de un estado no normal producto de su derrame cerebral, padeció ese problema, un ACV, estuvo en cama y en silla de rueda, hace tres meses llegué a verlo en la Colonia IVU y fue grato verlo de nuevo, al final la noticia de su muerte ha sido sentida" manifestó Mena Laguán, ex compañero suyo en FAS.

Nacido el 16 de octubre de 1934, en el Barrio San Juan de Santa Ana durante la época de gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez, sus padres lo bautizaron como Rafael Maximiliano, pero en su acta de nacimiento aparece solamente como Maximiliano.

Se formó en el fútbol en 1950 en el colegio San José jugando para el Club Deportivo Unión, que tenía como sede la cancha Atlas.

Cuando esrudiaba en el oratorio jugaba para un equipo que tuvo muchos nombres como “Las Hormigas”, “Microbios”, “Los Lobos”, y por último fue conocido como el Juventud Bosconiana.

En 1951 llegó al Quinto Regimiento y dos años después, con 19 años de edad le llegó la oportunidad de llegar al FAS, que tenía grandes figuras como Humberto “Zurdo” Pérez, Eduardo “Mono” Pineda, Ricardo “Chilenito” Valencia, Jorge “Pirringa” Rivas entre otros que animaron las tardes de la Finca Modelo de Santa Ana y que logró el título de campeón nacional en la temporada 1953-1954 donde anotó su primer gol con los colores del FAS el domingo 30 de mayo de 1954 en la Finca Modelo cuando FAS derrotó 2-0 al Atlético Marte y su último gol con FAS lo hizo durante el campeonato de 1965-66, el jueves 24 de marzo de 1966 en el estadio Flor Blanca ante Juventud Olímpica, FAS ganó 4-1.

En 1956 Maximiliano Belloso Cubas emigró al Once Municipal de Ahuachapán, con los “Canarios” logró un subcampeonato nacional que corresponde a la competencia de 1957-58, en ese entonces el campeón fue FAS.

Para 1959 llegó al Atlético Constancia (hoy Alianza) gracias a que la familia Sol Meza siempre buscó tenerlo en sus filas.

El 14 de diciembre de 1959 llegó a la Selección Nacional, su debut fue en un amistoso ante Uruguay y su último juego con la camiseta nacional fue el 4 de febrero de 1965 ante el club Chacarita Juniors de Argentina.

Max Belloso Cubas fue bicampeón nacional con FAS en 1961-62 y 1962, fueron al final tres títulos con el plantel asociado.

En 1963 fue subcampeón con la selección absoluta en el primer NORCECA que tuvo como sedes las ciudades de San Salvador y Santa Ana.

El "Chele Catán Cubas" tuvo también su faceta como entrenador ya que durante la temporada 1966-1967 fue subcampeón nacional de Ascenso con el Dragón de San Miguel.

En 1972 dirigió al FAS y obtuvo un campeonato de Copa y como ex jugador tigrillo anotó 34 goles.

Por el momento la familia de el ex futbolista no ha confirmado en qué funeraria estarán sus restos mortales ni el día de su sepelio a raíz de la cuarentena domiciliaria que se vive actualmente.

Como olvidar el día que Maximiliano Kattán Cubas fue el capitán de Club Deportivo FAS en aquel partido histórico vs @FCBarcelona_es.



Tu historia permanecerá y siempre será recordada. ¡Gracias Maximiliano! ������ pic.twitter.com/2PB6wnKchC — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) April 13, 2020