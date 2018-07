Mágico González: "Es impresionante Cádiz, los quiero"

Noche inolvidable. Un recuerdo que perpetua más a Jorge González, esas nuevas generaciones que no lo vieron como futbolista activo en la Primera División de España, pudieron ver su magia.Los que llegaron al Nuevo Ramón de Carranza, donde incluso un acceso al estadio lleva el nombre del futbolista salvadoreño, quedaron satisfechos.

Cuando terminó el partido con marcador 5-5, los organizadores del evento "60 años de Magia" y el Club Cádiz tenían preparado un cierre especial.

Las luces del estadio se apagaron. Los aficionados encendieron las lámparas de sus celulares y sobre el centro del campo se juntaron todos los futbolistas que participaron del partido Veteranos del Cádiz y los Pachines. Poco a poco se pobló con varios aficionados que lograron ingresar al terreno de juego.

Hugo Vaca, excompañero de Jorge González Barillas en su etapa de jugador en Cádiz, dio unas palabras: "Nosotros no le decimos Mago, para nosotros siempre fue Jorge. Le agradecemnos su empeño para poder estar con los gaditanos".

LA IMPROVISACIÓN DEL MÁGICO

Tras la intervención de Vaca, los aplausos hacia Jorge González se escucharon y luego hubo una entrega de un reconocimiento de parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a cargo de Juan Carlos Gómez Pedraza, exfutbolista de los clubes Atlético, Racing de Santander y Cádiz.

Fue en ese momento donde Jorge recibió el micrófono en manos. Fue normal verlo nervioso porque no es amante de hablar mucho en público y menos en su estadio, con su gente y en su Tacita de Plata.

Aunque le costó hablar, lo hizo:"Quiero decir muchas gracias, sé que estoy en Cádiz pero también no sé donde estoy y que es una gloria estar donde estoy, es impresionante, espero que me comprendáis, los quiero, y ya no sé que decir".

SORPRENDIDOS

Miguel "Mica" González, hermano de Jorge González, estuo presente en las gradas y previo al juego estuvo dirigiendo el partido de la infantil de Fundamagico.

Fue abordado en Onda Cádiz TV y habló de lo que le pareció este evento: ''Me eriza la piel darme cuenta cómo quieren tanto a Jorge, es maravilloso como le cantan en las gradas''.

José Alberto Alas, ídolo del proyecto dijo que "la idea es mía pero los artífices son todos ustedes en Cádiz por hacer posible esta visita y también Jorge, por decidirse a venir. Recuerdo cuando una vez platicaba con él de que sería lindo que jugáramos juntos en el Carranza al igual que nuestros hijos. Hemos cumplido ese sueño".