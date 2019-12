Mágico González: “La Selecta me ha gustado, pero podríamos estar mejor”

El asedio que provoca ver en persona a Jorge Alberto “Mágico” González en cualquier lugar de nuestro país es inimaginable ya que entre abrazos, breves charlas, sonrisas, autógrafos y la infaltable fotografía con el ídolo sempiterno de nuestro fútbol es para el ex futbolista algo hasta cierto punto agotador pese a que inmerso en ese ambiente nunca le provocará decir un no a su público, a su segundo amor (después de Diosito) en su vida.

Esa hinchada al que le perdonó mucho y le agradeció más su derroche de fútbol y extravagancias, eso y más generó “Mágico” González en la noche de Gala de la entrega de la Espiga Dorada el pasado martes en un hotel capitalino donde acogió aplausos, cariño y admiración por su trayectoria y donde se puso a prueba su paciencia para atender a todos los que se le acercaban.

¿Cómo hacés para tener ‘la paciencia de Job’ y atender a todo el mundo que te solicita una fotografía o un autógrafo tuyo?

No cansa esto, verdaderamente es relación simple y sencilla (con la gente) y me encanta que se me incluya en estos actos donde se está forjando jóvenes, es una labor envidiable y única en nuestro país sienta muy bien estos actos para no decirlo con una grosería.

¿Te ha tratado bien este año 2019 cuando comenzamos su último mes?

La verdad siento que sí aunque percibo que el año no ha pasado, el tiempo (para mí) no ha pasado porque siento que ha pasado muy rápido y por lo tanto ha pasado a favor, no creo que me deba algo, al menos que me haya enterado, inconvenientes (siempre hay) pero que vengan solos y no buscarlos.

¿Entonces sentís que el fútbol en sí te trató bien en el 2019?

Creo que bien, en lo que cabe, las discrepancias o vicisitud siempre existen y siempre salen a luz, pero hay que ponerle la positivitez como suelo decir a todo eso ya que hay que tenernos paciencia a nosotros mismos, si el fútbol ha sido bien tratado o no este año o me ha tratado bien o mal no podría decirte, se me haría un enredo contestarte porque hay cosas que insistimos, que insistimos y no son convenientes para nuestra liga mayor, pero hay que dar positivitez a todo y porque al final arrastramos la vicisitud que no nos favorece pero también hay varios aspectos que no se da, si vamos a imitar algo como en otro país y ves que a los tres años ves que no funciona porque en nuestro país las cosas como se hacen o como la terminamos no es la adecuada como los torneos cortos, desde lejos se mira que no son convenientes para nuestra liga, pero insistimos.

¿Te ha gustado cómo ha jugado nuestra selección este año?

La selección me ha gustado pero podríamos estar mejor. Me ha gustado por los resultados que nos ha colocado donde estamos (en CONCACAF) por la sala de espera en que estamos pero nuestra selección es más decirlo podría estar mejor, se puede tener una mejor selección, sin el ánimo que nadie es menos que nadie en el tema competitivo y con el respeto a todos los muchachos.

Entonces a tu gusto, ¿qué le ha faltado para que esté mejor la Selecta?

A ver, tal vez en el aspecto de consolidarla, para mí sería consolidarla, a todos, unirla, mantenerla, que no seamos 80 los seleccionados, que sean menos, que sean 40 pero que estén brillantes, que brillan, que sean los que la mantienen, hablar de esto se oye bonito y es fácil porque me podría estar equivocando con lo que estoy diciendo rotundamente, pero fui futbolista, pero ahora me toca opinar como un noble aficionado, y déjame incluir la palabra ‘noble’ porque la verdadera afición es la que no deja de insistir, ni deja de satisfacer las necesidades para que un jugador se entregue y se inspire en la cancha, (la afición) sigue siendo la fenómena, la excelente, la mejor afición que tenemos, pese a que se diga que no sabe (de fútbol) o que no llegan al estadio, no,no,no, para mí la afición es algo sagrado, con el respeto a nuestro Diosito lindo.



¿Sentís que la selección logrará clasificarse el próximo año a la Hexagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022?

Creo que sí. Lo respondo sin pensarlo porque soy un loco fútbol, soy todo corazón futbolero nacional y deseo pensar y tratar de no faltarme objetividad en el tema, sí la veo en la Hexagonal Final como buen salvadoreño la veo allí pero podemos estar mejor en el área de la CONCACAF, todo es cuestión de haber flexibilidad de desarrollar un buen proyecto o un buen proceso o micro proceso, para mí, puedo estar equivocado, pero para mí los torneos cortos no van con la positivitez de nuestro fútbol por las acciones inconscientes de nuestros jugadores y por la precipitación de nuestros clubes de recuperar inversiones.

¿Qué opinión te merece la indisciplina que realizaron siete seleccionados en el juego en la Isla Santa Lucía donde destruyeron propiedad privada?

Algo me enteré de ello y pienso que al final la decisión que se tomó fue inteligente porque podría haber estado más difícil la situación, pero siento que se supo llevar la manera en que se llevó para haber terminado lo más sano posible. Creo que por allí hay un poco de reflexión para los jugadores porque humanos no dejamos de ser por nuestros futbolistas ya que si estamos bajo una disciplina de cualquier índole debemos respetarla.

¿Te pareció justo solo sancionarlos económicamente y no haber sido suspendidos a futuro para otra convocatoria de la selección?

Pienso que se ha sopesado basándose en la situación actual de nuestra selección en cuanto a las futuras competencias internacionales, por allí lo veo inteligente la decisión (federativa) ya que hay momentos y lugares para hacerlo y mirá que te lo está diciendo alguien que en cuanto a la disciplina no ha sido el mejor ejemplo, pero sí se estaba bajo la disciplina de una selección nacional y no se debió haber actuado así, no juzgo pero cuando el río suena es porque algo trae y esto brinda una oportunidad de reflexión para los jugadores porque ha habido una falta y todo esto sale porque hay una disyuntiva entre equipos y la federación donde la selección está en medio.

Siento que nos estamos dividiendo y si nos indignamos ante todo debe ser para todo, lo que no hay que hacer es seguirle haciendo más daño a nuestro fútbol, si nos vamos a poner nefasto en estos temas entonces hay que apagar y vámonos, si nos vamos a poner estúpidos entonces hay que seguir en esa línea. No hay que ponerse estúpidos, hay que saber ser, el saber estar, el saber respetarse uno mismo y al gremio (de futbolistas) por allí es un llamado a los jugadores, que no nos abarque la indignación y ser un errado más.



¿Qué espera Mágico González en lo personal para el año 2020?

Primero salud, por allí sigo con achaques por mi edad, (se agarra la espalda en son de broma) pero allí vamos, sigo sin gustarme ir a los hospitales, sigo creyendo que lo mejor que hay es la medicina natural; espero mejorar (el próximo año) de una manera sensata, sencilla y no buscarle tres patas al gato, la verdad hablo con sinceridad y el mensaje que les mando a nuestra noble afición es que la amo y que a mí nadie me va a quitar de la cabeza que es la sagrada de nuestro fútbol.