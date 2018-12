Mágico González: “Todos tenemos un poco de culpa por el sufrimiento de nuestro fútbol”

Jorge "el Mágico" González siempre nos deja una moraleja a seguir, con su peculiar manera de ver la vida, de sentir el fútbol y su forma de exteriorizar sus emociones que no todos alcanzan a comprender.

Y antes que acabara el 2018 nos regaló un poco de su tiempo para hablar de sus sueños cumplidos y los que no alcanzó a ver durante este año. También reveló los anhelos que guarda para el 2019.

¿Qué le dejó de bueno y de malo el 2018 al Mágico González?

Si comenzamos por las cosas malas que me ha dejado este año, puede ser que me hubiese gustado o hubiese querido que tuviéramos en este año más respiro de progreso de nuestro fútbol. O un respiro que se asome al nivel que siempre nos ha caracterizado en Centroamérica y que nos está costando mucho recuperar ese nivel.

¿Porqué pensás que hemos caído tan bajo en nuestro fútbol en el área centroamericana en los últimos años?

No es que caímos tan bajo en el área, lo que pasa es que no hemos encontrado el pie para recuperar el terreno que corresponde. La pregunta del millón es qué falta para alcanzar ese nivel, ya que por jugadores de fútbol los salvadoreños somos raza fútbol, somos futboleros y de los buenos, que a nivel de Centroamérica y de CONCACAF estamos entre los tres mejores lugares. Por lo tanto hay que recuperar ese terreno, retomar ese derecho de piso que se ha perdido por ahora.

Mágico, ¿te duele ver nuestro fútbol así?

Me duele, sí, ya que como jugador tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. No puedo decir que la razón de esto sea por culpa del jugador de fútbol; pienso que es un poquito de todo la razón del por qué no podemos recuperar el estatus que a nivel de Centroamérica, que a nivel de CONCACAF hemos tenido. Pero hay que tener paciencia, esperanza, con positivitez como suelo decir y creyendo en lo nuestro como siempre.

¿Es lo único que deseas olvidar de 2018 o hay otras cosas que deseas haber cambiado?

Olvidarlo no podemos porque ya está así. En lo personal sí porque verdaderamente creía, quiero, deseo que luego de un año se haya logrado recuperar ese terreno y que hemos perdido en el fútbol a nivel de Centroamérica en nuestro estatus en la CONCACAF y por eso sí quisiera que se comenzará un recuento para que nosotros podamos decir entre un tiempo que somos lo que antes fuimos. Si es un tiempo más cercano que sea mejor que un tiempo más lejano, para que se vea avisos de que nos estamos acercando a nuestro fútbol que siempre nos ha caracterizado y que no es el que nos está caracterizando ahora mismo en la región. Y lo digo con el debido respeto a nuestros actuales jugadores de fútbol.

Pero no solo han sido malas noticias este 2018, también hay buenas, como tú regreso a Cádiz...

Son buenos momentos porque no había antes motivos o razón para acercarme a "La Tacita de Plata" (como es llamado el estadio Ramón de Carranza en Cádiz). La verdad no hallaba un motivo o razón, al fin como iban a venir unos niños en el proyecto (de ir a Cádiz) por la invitación que se nos estaba haciendo, iban a venir niños entonces de allí me aferré, de allí me agarré para poder ir. Y al final fuí, al final se rompió ese hielo y me gustó, me gusta, me encanta, porque además de romperse el hielo ha quedado esa puerta abierta (de volver) para aprovechamiento de lo que pueda hacer para cualquier compatriota o para cualquier institución que al deporte se refiera. Eso me da a mí como tranquilidad y satisfacción de haber ido (a Cádiz) a romper ese hielo.

¿Mágico González disfrutó más los 60 años que cumpliste en el 2018 o cuando celebraste 50 años de vida?

Pues la verdad no sé, ya que es cuando se me pregunta cuál es el mejor gol que he metido en mi carrera y digo que es el que no he hecho aún. Es una respuesta parecida a tu pregunta que me has hecho en este caso.

Entonces, ¿falta saber ese momento en tu vida?

Hace falta cuidarse mucho, que oremos un poco a Diosito lindo porque verdaderamente todo lo que pueda venir por hacerse, pues hay que darle gracias a Dios porque nos está dando esa oportunidad y ojalá lo sepamos hacer bien para que nuestro fútbol vayamos volviendo a tener lo que siempre hemos tenido, que siempre nos ha caracterizado (en la región) que es tener buen fútbol.

Dentro de esos agradecimientos, Mágico, está el tener un 2018 con buena salud...

Digo que sí porque cuando me pregunta un doctor no me voy a sentir tan bien como ahorita. Normal, gracia a Diosito (he estado) normal. Eso sí necesito cuidarme un poco más en el aspecto de no temerle a los médicos porque verdaderamente de momento (mis males) me los trato a pura psicología.

Lo mío al final será de una sola vez (ríe por su broma). De verdad, ya sin bromear, perdón por hacer de algo serio una broma, muchas veces uno puede estar de buen humor pero el que escucha, el que lee puede interpretar mis palabras de otra manera porque no puede estar en la misma sintonía. Soy muy bromista en hablar pero posiblemente otras personas no lo están, trato siempre de mantener esa posivititez pero más de alguno puede mal ver, mal intepretar mis palabras; me consuela que no somos monedita de oro de nadie pero sí me gusta ser prudente, me encanta serlo.

¿Qué espera Mágico de entrada para 2019?

Pues unión, quizá unión entre los que apaleamos el asunto de volver a nuestras canchas el fútbol que nos ha correspondido siempre.

¿Hubo alguna cosa en 2018 que buscaste cambiar y no lo lograste?

No, quizá lo mismo que he dicho, el nivel futbolístico que tenemos no estamos muy conforme, no estamos muy a gusto, pero estamos conscientes que no es culpa del jugador de fútbol, sabemos que es un poco de todo lo que el fútbol está sufriendo.

Entonces como aficionado al fútbol, como ex futbolista, como ex mundialista, ¿te duele ver a la selección en el nivel que se encuentra?

No se lograría llegar a la Copa Oro, está difícil, se debe golear a Jamaica por lo que supe. Sabemos que el juego es acá, debemos ganar por mínimo cuatro y a Jamaica, está difícil, me duele, te respondo que sí me duele, me atrevo a decirlo porque no nos lo merecemos que tengamos esa carga y los muchachos, los jugadores... por eso digo que es un poco de todo porque hay que comprenderlo, hay que entenderlo (al jugador), hay que ponerse un poco en cómo el jugador de fútbol nuestro tiene que sobreponerse a situaciones como esa ilusión, como ese orgullo, como esa sangre de querer dar lo mejor de él para con la selección nacional.



Nos ponen difícil, ya estamos un poco contra la pared y ahora nos resulta que esa carga que nos puede un poco aliviar (participando en Copa Oro), que nos puede dar viso o señales que podemos recuperar terreno futbolísticamente y nos ponen que debemos de ganar por la diferencia de cuatro goles (a Jamaica para clasificarnos). La noble afición, quiérase o no, necesitamos de alegrías, pero vamos a estar, mirá lo que te digo, vamos a estar allí apoyando a nuestra selección. Oí lo que te estoy diciendo, y si no estamos (en la Copa Oro) lo que sí me gustaría es que se me entendiera que el jugador de fútbol tiene su responsabilidad pero también la noble afición, los amigos periodistas (deportivos), los dirigentes de los clubes de las federaciones, hasta las dirigencias de los que trabajan en los jóvenes como es el caso de FESA, es un poco de todos nosotros que juntos podemos alcanzar esa meta. Por eso decía que algo que deseaba para el nuevo año era unión.

Si estuviera en tus manos una solución a este problema de nuestro fútbol, ¿qué sería?

Unión para todos, empezando desde el que hace el trabajo invisible, desde aquel que aparentemente no influye en nada o mucho en los buenos resultados del partido, es algo institucional.

¿Qué mensaje le mandás a esa afición que te adora, que te quiere para tener un mejor año 2019?

Dios... es difícil querer decir algo cuando verdaderamente somos el aficionado, es el que más que nadie sabemos que estamos pretendiendo constantemente hacer de tripas corazones y se ha complicado porque ya intentos no han sido pocos, han existido muchos intentos y pocos logros.

Hay que ver de qué manera esto se fortalece para que no solo desde la cancha sea donde los resultados no se nos den, vuelvo a la unión que me gustaría a mí mejorarla para el 2019 y ser responsable cada uno de las partes del fútbol.

Necesitamos que el salvadoreñismo como tal, que estamos en el ámbito futbolero, sepamos trabajar desde abajo donde no está rentable, hay que invertir y que nos unamos, que nos apoyemos para los que están jovencitos y los no jovencitos podamos recuperar nuestro fútbol pronto.