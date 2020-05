Mágico González está en el mejor once de la década de los 80 del Cádiz

Jorge "Mágico" González no pierde el toque de ídolo y no podía faltar en el mejor once del Cádiz en la década de los 80, el cual fue publicado en redes sociales este lunes.

El nombre del Mágico González aparece junto al del guardameta José Ramón Bermell, Juan José , Alfonso Cortijo, Carmelo, el argentino Hugo Vaca, Chico Linares, Salva Mejías, Dieguito, Cabrera y José Manuel "Pepe" Mejías, según la cuenta de Twitter del Cádiz.

La elección de este equipo ideal fue mediante votación de aficionados en las redes sociales, informó el club español.

Mágico González adquirió en su etapa de futbolista la condición de mito entre la afición del Cádiz, club en el que jugó en dos etapas (1982-1984 y 1986-1991) y en total seis temporadas en la Primera División española y dos en Segunda.

Hace un par de años, el programa de la cadena Movistar+ realizó un especial sobre el salvadoreño Jorge "Mágico" González y cómo dejó huella en España y especialmente en el Cadiz, equipo que lo acogió como un hijo más. El programa fue compartido por la Embajada de El Salvador en España.

El nombre del Mágico González es una de las opciines que se tienen para renombrar el estadio de la ciudad que por ahora es Ramón de Carranza, uno de los integrantes del ejército de Francisco Franco, exmilitar y dictador de España.

La sede edilicia gaditana recogerá las opciones de los candidatos que puedan dar su nombre a ese recinto deportivo, uno de esos, según se confirmaron es el de Jorge "Mágico" González, quien luego de la copa del Mundo de España 1982 comenzó un idilio de escala deportiva con el club gaditano.

Este es el mejor once de los 80 del club gaditano:

����Con todos ustedes, ¡el mejor once cadista de la década de los 80' tras los votos de nuestra afición!



1. Bermell

2. Juan José

3. Cortijo

4. Carmelo

5. Hugo Vaca

6. Chico Linares

7. Salva Mejías

8. Dieguito

9. Cabrera

10. Pepe Mejías

11. Mágico González pic.twitter.com/OBFpu42kU7 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 18, 2020