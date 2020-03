Mágico González manda mensaje por emergencia del coronavirus

Jorge "Mágico" González no quiso quedarse al margen durante la emergencia por el coronavirus y mandó un mensaje solidario mediante un video en redes sociales en el cual instó a los salvadoreños trabajar en equipo para hacerle frente a la emergencia además de reiterar el llamado a "Quedarse en casa".



La reaparición del Mágico González llega en medio de una cuarentena nacional anunciada por el Gobierno y la aprobación del Régimen de Excepción para minimizar el impacto de la pandemia mundial.

Según el Gobierno, en El Salvador solo están confirmados tres casos positivos por Coronavirus.



"Ser salvadoreño es un orgullo, competir representando a El Salvador, un sueño. Ahora nos toca jugar desde casa para vencer juntos a un nuevo rival, pero solo lo lograremos trabajando en equipo", comentó el Mágico.



El exjugador del Cádiz de España y de Club Deportivo FAS también reiteró a los salvadoreños a no salir de sus casas.



"Por ti, por mi y por todos los salvadoreños, quédate en casa", explicó el exfutbolista que representó a El Salvador en el Mundial España 1982.



González, exjugador del Cádiz y ex seleccionado nacional, es considerado el mejor futbolista de El Salvador y no es muy asiduo a aparecer en público y menos en redes sociales, pero esta vez hizo una excepción.



Así fue el mensaje del Mágico en medio de la crisis por el Coronavirus.