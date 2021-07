Mágico: "Me conformaría que recuperemos de nuevo el terreno que nos corresponde a nivel de Centroamérica"

Jorge "Mágico" González opinó sobre la actual selección mayor de fútbol que dirige Hugo Perez al ser testigo del amistoso ante Catar al aceptar la invitación por parte de la embajada catarí en nuestro país para presenciar, en un hotel capitalino, el amistoso ante los actuales campeones de Asia.

Sobre el partido y el desenvolvimiento de la Selecta ante Catar, Mágico González lamentó la derrota por la mínima ante el anfitrión de la próxima Copa del Mundo pero dijo sentirse confiado en que la labor de Hugo Perez va por buen camino.

"Como salvadoreño mantengo esa positivez que debemos mantener, no hay que pensarlo contrario. Es parte de un proceso, es parte de un proyecto y es parte de algo que el señor entrenador está tratando de hacer a su manera, pero hay asociaciones que no han podido verse esta mañana ante Catar, pero que existen, están dentro de nuestra selección y que para mí, un parámetro esencial será la Copa Oro, allí podemos ver en qué andamos", destacó.

TE PUEDE INTERESAR: El Salvador pierde ante Catar por la mínima

"Mágico" González guarda sus argumentos sobre lo que la Selecta debe hacer en el máximo torneo de selecciones absolutas que posee la CONCACAF donde debutaremos el próximo fin de semana ante Curazao en Fresno, California.

"Me conformaría que recuperemos de nuevo el terreno que nos corresponde a nivel de Centroamérica, a nivel de la CONCACAF, apartando esos dos monstruos que son los Estados Unidos y México", admitió.

Sobre lo que le hizo falta a El Salvador en su amistoso ante Catar, "Mágico" González fue contundente en decir que "las asociaciones de alguna forma que deben de existir dentro del terreno de juego. Pienso que un poco más de trabajo, pero eso es muy amplio ya que no puedo decir lo que se ha construido si lo estamos construyendo aún", confesó.

"Es muy difícil para mí decir (globalmente) qué hace falta en realidad. Hugo (Pérez) tiene las cartas bajo su manga porque verdaderamente nuestra selección tiene más asociaciones (de juego) de las que no demostró ahora. Por ejemplo Narciso con Monterroza es una asociación básica en nuestro medio campo, esto sin desmeritar a Joshua (Pérez) y a los demás jugadores."

"Mágico" elogió la labor de Jairo Henríquez al señalar que fue el "más incisivo; para mí fue el mejor en entrega en la primera parte del juego, tiene sus asociaciones con el lateral (Bryan Tamacas), pero debemos de mantener la positivitez, para mí, pero en Copa Oro me conformaría con recuperar el camino que hemos perdido."

Sobre el grupo enclavado en Copa Oro y su experiencia en el evento auspiciado por la embajada de Catar en nuestro país para observar el amistoso en Croacia, "Mágico" González no se guardó nada.

"(El grupo) lo veo fuerte, muy fuerte. Al ver el grupo cuesta ser positivo, cuesta recuperar la fe, la confianza, pero trato de mantenerla y de no perderla, me corresponde, soy salvadoreño y creo en lo que viene haciendo Hugo. Ahora este resultado va a dar mucho en qué criticar, mucho que juzgar, pero particularmente quiero esperar la Copa Oro y tener la sensación y la satisfacción que hemos recuperado terreno futbolisticamente hablando y ponernos a la par de Costa Rica, de Honduras, esa es mi ilusión", confesó.

"Me sentí muy halagado por la invitación de la embajada de Catar, ha sido un lujo haber estado acá y feliz por las atenciones recibidas.Hoy que hemos jugado ante su selección ha sido una mañana futbolera que lastimosamente no fue plena porque me habría gustado haber sacado un triunfo, pero esas cosas tiene sus explicaciones", resaltó el ex mundialista.