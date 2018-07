Maikon Orellana: de jugar un Mundial con El Salvador a llevar una vida normal

El pasado 22 de junio, El Salvador conmemoró cinco años del debut mundialista en un Campeonato Sub 20. En esa generación estaba el jugador Maikon Jonathan Orellana, quien vestía la camiseta 11.

Este jugador, oriundo de Chalatenango, venía de firmar contrato con el Brondby IF de Dinamarca y posteriormente pasó a jugar con Jönköping de Suecia (2014), Alianza (2015) y con Real Monarchs de la USL (2015-2016).

Incluso en 2014 el seleccionador de la selección mayor salvadoreña, Albert Roca, lo convocó para dos partidos amistosos internacionales en el Red Bull Arena en Harrison, New Jersey. Pero sólo jugó ante Colombia (10 de octubre) al ingresar al minuto 85 por Rafael Burgos, en la derrota 3-0. Cuatro días después sólo estuvo en la banca en el 1-5 ante Ecuador.

Maikon Orellana fue incluso seleccionado nacional mayor.

Su carrera deportiva era mencionada en medios escritos y digitales. Era cada fin de semana uno de los legionarios a seguir porque por su posición marcaba goles o daba asistencias.

Inesperadamente, en 2017 dejó de haber noticias de "Mike".

Paralelamente al fútbol, y como un hobbie, se dedicó a producir música para abordar temas sociales y experiencias familiares. Esta faceta no era para comercializarla.

ETAPA SIN DISTRACTORES

Sin embargo, Orellana tomó una decisión personal, según contó a El Gráfico: dejó el fútbol y la música con tiempo indefinido. Necesitaba alejarse de ese entorno y, por contraparte, dedicar tiempo para su familia, novia y para mejorar como ser humano.

"Después de jugar con Real Monarchs tomé un tiempo para reconocer algunos errores que cometí y para crecer como persona. Como futbolista siempre quería mucho y si no jugaba en algún momento me incomodaba, pero debía aprender a tener humildad, a ser realmente profesional. Dejar de jugar no fue fácil porque amaba al fútbol, mucho más que a la música que me alejaba por momentos", declaró.

Todo se interrumpió, la posibilidad de cambiar de club y de ser representado por la agencia de futbolistas Onfield Management.

Contrario a eso, se refugió con su familia en Utah, aprendió el oficio familiar de pintar casas para ganar dinero. Ya no hizo más presentaciones de rap e incluso se alejó de cualquier campo de fútbol.

Aclaró que nunca tuvo problemas con ningún vicio. "Nunca he sido una persona con vicios pero lo que pasó es que se me olvidó ser profesional, cuidar mi cuerpo. Por mi juventud no reparaba mucho en eso. El fútbol era un trabajo serio, donde debía dedicar tiempo a los masajes, dormir temprano y comer saludable".

LESIONADO, AL MUNDIAL

Contó la anédota de por qué no destacó en el Mundial Sub 20 en Turquía. Pasó de ser titular a estar de suplente en los últimos dos juegos (Australia y Colombia).

"Mucha gente en El Salvador no sabe que cuando fui al Mundial estaba lesionado y por miedo a que no me entendieran y juzgaran mal, fui. Creo que fue unos de los errores más grandes que hice, no pude demostrar lo que yo era. Tres semanas antes del Mundial firmé contrato con el Brondby y viajé a una gira por Alemania pero pensando que podía agarrar ritmo me golpearon un muslo y no dije nada. Actué como un niño y omití lo de la lesión porque quería probar que era bueno", explicó.

Orellana jugó en el fútbol de Estados Unidos en su última etapa profesional.

En 2014, Alianza lo contrató. En 15 partidos (6 de ellos como titular) marcó 3 goles.

"De Alianza tengo buenos recuerdos, me apoyaron mucho. El entrenador (Ramiro Cepeda) confiaba en mi juego pero no me sentía bien porque extrañaba mucho a mi familia. En lo personal, sentir ese vacío no era bueno para mí".

Ese año Alberto Roca lo incluyó en una convocatoria de selección mayor, jugando un partido internacional. "Estoy agradecido que hayan pensado en mí. Si en un futuro me volvieran a llamar, no rechazaría el llamado. Pero en esa primera etapa lo que no estaba bien es que quería jugar, estaba muy ansioso".

JUGAR OTRA VEZ

En 2018 no quería saber del Mundial para no contagiarse de nuevo con el fútbol pero no pudo resistirse y ha visto varios de los partidos.

Incluso, con sus amigos frecuenta en los últimos meses un campo de fútbol para entretenerse. Maikon mencionó: "Volví a pensar que quiero jugar nuevamente al fútbol. Todos los domingos, con unos amigos, jugamos fútbol. Estoy esforzándome en tener resistencia y la habilidad no la he perdido. Con 24 años me siento maduro y si en los próximos meses surge una posiblidad de seguir activo en el fútbol, lo tomaré".