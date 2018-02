Manchester United saca un valioso empate ante el Sevilla en Champions League

SEVILLA, ESPAÑA. El Sevilla cedió hoy un empate sin goles ante el Manchester United en un partido, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, dominado por el equipo español ante un rival ultradefensivo.

El Sánchez Pizjuán asistió a un gran despliegue del Sevilla, al que solo le faltó el gol para plasmar su superioridad ante un United decepcionante y al que salvó su arquero, un espectacular David de Gea.

El Sevilla ya inició el partido sin complejos. Lejos de aceptar la teórica superioridad del United, se fue a por él y puso cerco al arco inglés. Le ayudó el carácter especulativo de su rival, que no propuso casi nada en la primera parte.

Paul Pogba fue suplente de nuevo, aunque entró a los 16 minutos por la lesión muscular de Ander Herrera. El francés justificó por qué no es titular actualmente. No obstante, el United eligió defenderse con todo, lo que no contribuye a aprovechar sus características.

Luis Muriel fue el primero en probar a De Gea, quien sacó un disparo del colombiano desde lejos. Luego llegó la respuesta de Romelu Lukaku, quien mandó a las nubes un remate que parecía relativamente cómodo. Y los últimos diez minutos de la primera parte fueron por completo del Sevilla.

El conjunto español transformó su dominio en asedio y el United sobrevivió gracias a su arquero. De Gea realizó a los 44 minutos una de las paradas del año al repeler un cabezazo de Muriel desde cerca. Lo más cercano que se puede estar de un milagro.

La segunda parte fue muy similar, aunque al Sevilla le faltó transformar su dominio en ocasiones claras de verdad. Pero su esfuerzo fue notable y suficiente para merecer algún gol. Al frente de las operaciones se situó el argentino Franco "Mudo" Vázquez, quien dio un recital.

El Sánchez Pizjuán vivió con pasión el despliegue de su equipo ante un United que se marchó de Sevilla sin crear prácticamente una sola ocasión de peligro. Se limitó a acumular jugadores y defender un marcador sin goles. De Gea fue su héroe.

Lo cierto es que regresará a Old Trafford con el objetivo cumplido. Su empate sin goles es ventajoso, pero el Sevilla demostró que tiene suficientes argumentos como para pelear el pase. Mereció más en el primero partido y la eliminatoria sigue viva. Manchester decidirá la clasificación.