Manda Iraheta

William Renderos Iraheta dirigió ayer por la mañana su primera práctica al frente del Chalatenango, luego de llegar a un acuerdo con la directiva para sustituir a Carlos Mijangos en esa función.El estratega mostró su satisfacción por volver a entrenar en primera división, luego de su última participación con el Sonsonate en el Clausura 2016.“Me contactó el presidente del equipo, por recomendación de algunos jugadores. Eso me ha motivado, que los jugadores te recomienden, me siento contento porque sé que tendré el espacio y de mi parte el compromiso. Prometo trabajo y así sacar al equipo de la última posición y los puestos del descenso”, expresó “Billy”.Renderos firmó contrato el domingo con los norteños y junto con él llegaron Carlos Orellana, como asistente técnico; Mauricio Vargas, como preparador de porteros; y todavía tienen pendiente la plaza de preparador físico, para lo cual ya están en negociaciones con Juan Pablo Rodas.“Elegí a William (Osorio) porque tiene experiencia como jugador, como compañero de trabajo creo que será el ideal para tener una buena mancuerna, ya que tenemos los mismos objetivos y la experiencia. Esperamos que todo salga bien, sacar al equipo de la posición en la que está”, expresó Renderos, que tendrá solo dos prácticas a un turno antes del duelo frente a Pasaquina.Sobre sus expectativas con el Chalatenango, Renderos Iraheta dio su diagnóstico.“No puedo hablar del técnico anterior por ética. (Ahora) ellos (los jugadores) saben que el cuido personal es esencial, de aspectos así es en los que quiero poner atención”, señaló.“Ojalá que el miércoles podamos arrancar con buen pie ante Pasaquina, es tal vez el equipo más difícil de visitante, pero el equipo se siente agobiado por los resultados, y no dudo de que obtendremos los resultados”, expresó Iraheta.