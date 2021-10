Manuel González, portero del Platense: "Son aquellos resultados que nadie quiere"

Platense fue goleado por Alianza en el retorno del fútbol salvadoreño luego de la pausa por los partidos de la selección mayor en la octagonal de Concacaf.

Guillermo Rivera, entrenador del Platense reconoció la superioridad del Alianza y dejó entrever cierta inconformidad con el arbitraje luego de la derrota de 4-0 que sufrieron en el Cuscatlán por la fecha 13 del Apertura.

"Jugar contra este equipo y su nivel que tiene, unos pequeños descuidos que tu tengas, indudablemente la vas a pagar caro y esta tarde no ha sido la excepción, yo no quiero meterme en el trabajo arbitral, porque todos somos humanos, pero creo que eso no nos tiene que bajar la moral", dijo Memo.

Fue la segunda derrota en fila para el representativo de Zacatecoluca, después de caer por 3-1 ante Firpo en juego adelantado de la fecha 14 que disputaron el sábado anterior.

#LMF | Así analizó Guillermo Rivera, DT del Platense, la derrota de 4-0 ante Alianza. pic.twitter.com/KTMQ30y4v5 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 17, 2021

"Ahora hemos sentido mucho la parte que nos vamos entendiendo con este grupo y al final Alianza con esta constelación de jugadores que tiene Alianza, en nuestro fútbol de buen nivel, no podés dar ese tipo de ventaja, peor si todavía con ayudita de otras formalidades pueden haber, pero esto es fútbol y hay que encararlo de esa manera y que el grupo sepa que aún quedan muchas fechas", reforzó Rivera.

El próximo rival del Platense será ante el Once Deportivo que es tercero.

"Todavía nos falta contundencia y conocernos mucho más, lo ponen como el equipo benjamín pero vamos haciendo bien las cosas, hay cosas por mejorar", indicó el DT.

"Yo voy a seguir confiando en mis jugadores, ya ellos que se lleven su conciencia, en la vida tenés que ser consciente, yo he sido jugador y sé esa cosas cuando no te sale ni la Siguanaba, en un partido donde he confiado en mis jugadores, querés poner mil excusas, hoy Aliaha encontrado lo que tuvo que encontrar y es un equipo al que no le podés dar mucha ventaja. Esto es fútbol y tenés que jugar con los mejorespara que así aprendas, pero si jugas con los mediocres, entonces mediocre te vas a hacer", agregó.

También habló el portero Manuel González y lamentó el resultado.

"Bastante triste por el resultado, son de aquellos resultados que nadie quiere, veníamos a hacer un buen partido y donde quiera que juguemos siempre vamos a proponer, no nos escondemos y Alianza fue bastante afortunado porque las veces que llegó ellos supieron aprovecharlas y este resultado nos deja mucho aprendizaje", dijo Meme.

#LMF | "Quedamos a deber todos y perdimos todos', fue una de las frases de Manuel González, portero del Platense luego del 0-4. pic.twitter.com/SyKxUYwUEn — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 17, 2021

"Quedamos a deber todos porque perdimos todos. Fallamos en varias ocasiones así como el arbitraje nos perjudicó en varias ocasiones, pero ellos no se quieren equivocar pero esto es fútbol y dentro de la cancha pasan situaciones", agregó el guardameta.