Manuel González reforzará la portería de Jocoro

El portero nacional, José Manuel González confirmó que llegó a un arreglo para jugar en Jocoro desde el Apertura 2020. El cancerbero fue descartado de Municipal Limeño.

González jugará por segunda ocasión en su carrera en un equipo de Morazán, antes lo hizo con el Vista Hermosa, equipo en le que se ganó un nombre.

"De verdad que me motivó a venir a Jocoro, el proyecto que el profesor Carlos Romero me dio a conocer. Desde la semana pasada estuvimos hablando, acepté y le dije que me gustaba la idea. El profesor Carlos Romero ha trabajado ya en varios equipos, bueno solo recordemos que a Águila lo sacó campeón", dijo González.

González selló el trato con Jocoro este martes por la mañana, luego de que terminara su vínculo laboral con Limeño. El cancerbero entiende que el equipo de Santa Rosa de Lima vaya a abaratar su planilla, por lo que buscó otros horizontes.

"Uno entiende la situación económica del equipo. Ellos acordaron bajar planilla y tener gente que se ajuste a su presupuesto. Yo llegué a trabajar a ese plantel y a hacer las cosas bien. Estuvimos ahí por cuatro torneos", dijo el guardavallas.

Por otra parte, González mostró su agrado por competir nuevamente por la titularidad en un equipo de liga de privilegio con Felipe Amaya, quien fue el titular en el Clausura 2020, bajo la dirección técnica del argentino Juan Sarulyte y Carlos Romero.

"Este ya es cuarto equipo en el que vamos a trabajar juntos con Amaya. Primero fue en Vista Hermosa, luego en Dragón y Firpo. Hoy lo hacemos en Jocoro por aquellas casualidades del fútbol. Somos grandes amigos fuera de la canchas. Conoce a mi familia, yo conozco a la suya. Hemos tenido una comunicación grande. Voy a tener a un compañero y amigo a la par en este nuevo equipo", finalizó.