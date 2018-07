Maradona causa una nueva polémica: apoya a Brasil en el Mundial

El ex astro del fútbol, Diego Armando Maradona, elogió el nivel mostrado por la selección de Brasil en el triunfo por 2-0 frente a México en los octavos de final del Mundial y dijo que la "canarinha" es candidata al título de la mano de su entrenador, Tite.

"Disfruté porque creo que hoy vi un equipo de Brasil muy sólido que va camino al título, no se anda con chiquitas. A mí me gusta mucho Tite porque los para muy bien. México quiso jugarle como (en la victoria 1-0) ante Alemania y México puso todo, a México no se le puede pedir otra cosa más", estimó.

"Pero ¿qué pasa? Los volantes brasileños y los cuatro del fondo de Brasil son unas fieras, meten, corren, tocan, todos salen jugando", consideró Maradona durante el programa "De la Mano del Diez", transmitido por Telesur.

CRITICÓ A NEYMAR

Brasil derrotó 2-0 a México liderado por Neymar, quien fue autor del primer gol y realizó la asistencia del segundo. Sin embargo, Neymar también ha sido protagonista de esta Copa del Mundo por sus simulaciones y sus gestos de dolor exagerados tras recibir faltas, algo a lo que también se refirió Maradona.

"A Neymar habrá que decirle: 'O nos hacés llorar o nos hacés reír' porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar pero al verlo correr (después) es para reírse ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar. O sea, yo creo que hay que empezar a hilar fino porque ahora las amarillas entran a contar y mucho", recalcó.

DOLIDO

Maradona volvió a referirse a la eliminación de Argentina, que el sábado cayó 4-3 ante Francia en los octavos de final, algo que el "Diez" aseguró que todavía le dolía.

"Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo y a mí me agarran los 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato (...) Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad", lamentó.