Maradona enciende las alarmas con un video en el que le cuesta caminar

La salud de Diego Armando Maradona preocupa al mundo del fútbol, después que un video demostrará la dificultad que tiene para caminar durante un entrenamiento del Dorados de Sinaloa.

El astro argentino se había ausentado algunos días del equipo mexicano por problemas de salud y volvió esta semana, aunque no del todo bien.

Este video demuestra lo difícil que es para "el Pelusa" caminar por la cancha:

La prensa internacional ha hecho eco de la situación y asegura que Maradona sufre de artrosis en las rodillas, un trastorno que también aqueja a varios exfutbolistas o deportistas que llegaron a participar en competencias de alto rendimiento.

Incluso él mismo aceptó que está teniendo problemas con sus rodillas.

“Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy”, dijo Maradona durante una conferencia de prensa posterior a una de las prácticas del Dorados de Sinaloa, el equipo del Ascenso MX al que actualmente dirige.

Maradona tiene 57 años y en julio se sometió a un procedimiento médico para aliviar el padecimiento, pero parece que no funcionó.