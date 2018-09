Maradona pide a selección mexicana que ya no juegue con El Salvador

Diego Armando Maradona no se quedó ajeno a la polémica en su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Dorados de Sinaloa, de la segunda división mexicana, y recomendó a la selección mexicana que ya no juegue con equipos como El Salvador.

"Yo no vengo a resolver el fútbol mexicano. Yo vengo a darle una mano a Dorados y ellos me la dan a mí. Muchos me dijeron 'no porque tú hablaste de México' y no. Yo quiero que México haga partidos importantes y juegue con Alemania, Bélgica. No con El Salvador, con el perdón y respeto que le tengo a El Salvador", expresó Maradona a la prensa.

El argentino hizo este comentario en la rueda de prensa ya que fue cuestionado por haberse expresado en el pasado de una forma considerada despectiva hacia el balompié de México.

Sin embargo, el "Diez" aclaró que más que quejarse del fútbol mexicano, espera que éste suba de nivel, lo que pasa por foguearse con potencias de Europa y no con rivales de CONCACAF.