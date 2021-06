Marc Castro: "El Salvador y México son mi orgullo"

El boxeador californiano Marc Castro comenzó a llamar fuertemente la atención en la división de peso superpluma por la dimensión de las tres carteleras en las que ha participado. Marc Castro lleva un récord de tres victorias en tres peleas, todas por KO ante mexicano Luis Valdes, al estadounidense John Moraga, y al azteca Irving Marcías Castillo en la cartelera de Saúl Álvarez ante Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Hijo del salvadoreño Tony Castro y de la mexicana Lorena Camacho, el boxeador nacido en Fresno, California hace 21 años con el nombre de Marc Anthony Castro charló con Grupo LPG y donde mostró su perfil más personal hasta hoy desconocido, y acentuó sus valores morales y su orgullo de poseer raíces salvadoreñas y mexicanas, tal como lo hace cada vez que sube al ring mostrando a todos los colores y escudo de ambos países para demostrar que es una promesa con hambre de triunfo.

El 19 de diciembre pasado debutó de forma profesional derrotando por KO al mexicano Luis Javier Valdes en la función de Saúl "Canelo" Álvarez ante Callum Smith en el Alamodome de San Antonio, Texas. Foto: Cortesía Marc Castro



¿Qué sensaciones tienes de hablar de tu vida por primera vez con la prensa deportiva de El Salvador?

Me siento muy orgulloso porque siempre mi papá me dice que difícil está la vida allí en El Salvador y que pese a que está acá en los Estados Unidos nunca se olvida de su familia y conocidos que están allá y tener la conexión ahora con la prensa salvadoreña en sus redes sociales me pone contento porque todo el apoyo que estoy recibiendo de los salvadoreños eso ha hecho muy feliz a mi familia, especialmente a mi papá.



Muchos expertos en boxeo te catalogan como un atleta que utiliza una postura ortodoxa para boxear. ¿Es cierto eso?

Es cierto, mi papá ha dicho que él no le ha enseñado a su hijo ser un boxeador, le enseñó a ser un peleador, alguien que pelea, que no boxea.

Marc Castro, a los 4 años, donde se puso por primera vez los guantes de boxeo y nació su pasión por este deporte. Foto: Marc Castro

Y eso lo has demostrado en las tres peleas que has realizado y que has ganado por knockout...

Así es. Mi papá siempre ha sido mi coach, hacemos un buen equipo y cuando conocimos a (Eddy) "el Chapo" Reynoso, el entrenador de "Canelo" Álvarez, le dijo a mi papá que estaba haciendo un buen trabajo conmigo esas palabras que le dijo a mi papá no se imaginan cómo me han motivado, porque viniendo esas palabras del entrenador del "Canelo" (Álvarez) pesan mucho en mi carrera.



¿Cómo fue tu experiencia como amateur, especialmente cuando ganaste en el 2015 y el 2016 las medallas de oro mundial juvenil en Rusia en la categoría Gallo representando a los Estados Unidos?

Bien, tengo una anécdota sobre eso. Cuando representaba a los Estados Unidos en esas competencias todos los boxeadores de otros países pensaban que mi origen era cubano, por mi apellido, les decía siempre que no era cubano, que era salvadoreño y mexicano ya que era el único que hablaba español en el grupo. Siempre me he sentido orgulloso de mis raíces, ya que se siente bien uno representar a un gran país como los Estados Unidos, pero nunca me he olvidado de dónde proceden mis padres, quienes llegaron a este país buscando lo mejor para su familia.



¿Ese es el motivo por el cual subes siempre al ring portando las dos banderas en tus manos?

Así es. A petición de mi papá, cada vez que peleaba dentro de los Estados Unidos mis pantalones siempre llevaban los símbolos de los dos países, adelante el de México y atrás el de El Salvador y eso me gustó mucho. Cuando me preguntan de dónde son mis raíces no digo que soy más mexicano o más salvadoreño, siempre digo que llevo con orgullo a los dos países, mi orgullo es El Salvador y México. Muchas veces la gente no alcanza a comprender eso, como boxeador deseo que me vean representando a los dos países, eso pese a que nací en los Estados Unidos, todos saben que soy norteamericano, pero deseo también que sepan que tengo raíces mexicanas y salvadoreñas.

Marc Castro y su padre Tony Castro en sus primeros pasos en el boxeo. Cortesía Marc Castro



¿Cómo nació tu pasión por el boxeo y en qué momento decidiste saltar al campo profesional?

Cuando llegó mi papá a los Estados Unidos él comenzó a boxear para defenderse porque no sabía el idioma, se defendió con sus puños y un día ya no boxeaba, era amateur, 15 peleas ganadas y sin derrota, pero tenía la pasión de enseñar el boxeo y siempre me dicen todos que se recuerdan que yo estaba en el gimnasio mirándolo cómo entrenaba y desde los cuatro años me puso los guantes y empecé a boxear, antes era un juego, cotorreaba con sus amigos y se le ocurrió montar un show donde boxeaban niños, a la gente le gustó pero estaba pequeño, luego crecí pero cinco días días estaba en el gimnasio, todos los días, pero algo miró en mí que le convenció, yo jugaba fútbol como todo niño de mi edad pero me permitía jugar fútbol luego de entrenar con él boxeo. Nunca dejé de boxear, es algo que nace de mí y un día mi papá decidió cerrar el gimnasio pero lo convencí que no lo hiciera, le dije que quería boxear y me enseñó muchas cosas, luego fuimos a los torneos nacionales y comencé a ganar, luego llegué a representar a los Estados Unidos en torneos internacionales hasta que decidí pasar al campo profesional porque el boxeo es mi pasión.

¿Cómo surgió esa amistad con Saúl “Canelo” Álvarez quien te ha incluido en sus últimas tres carteleras de boxeo?

Tuve oportunidad de ir a ver sus entrenos y miré cómo entrenaba, con sus sacrificios y me dije que también lo podría hacer, que podía llegar a ser algo tan grande en el boxeo como él algún día, eso me ha motivado hasta el momento, seguimos trabajando como la primera vez.

Todo el mundo me ha dicho que hay un contacto cercano con ‘Canelo’, es una conexión que todo el mundo mira; nos conocimos en el 2019 pero no hablamos mucho con él por sus entrenamientos, pero en la última pelea llegó hasta donde yo estaba y me saludó, fue un gesto enorme de parte suya hacia mí porque yo pensaba que no me miraría, muchos de su organización me pedían muchas veces que me retirara de ese lugar pero quería una foto con él. Llegó, me saludó y me demostró su humildad con ese gesto y eso para mí nunca lo olvidaré. Tuve la oportunidad de hablar con él en diciembre pasado luego de mi primera pelea y me dijo que siguiera así, trabajando fuerte, que me enfoque en mi labor.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO DE MARC CASTRO CON SAÚL "CANELO" ÁLVAREZ

Im on cloud 9 �� @Canelo came up to me pic.twitter.com/AvTsbXCNci — Marc Castro (@MarcTheBoxer) May 9, 2021

¿Tendrás oportunidad de pelear en la velada de su próxima pelea?

Espero que sí, pero creo que podré pelear nuevamente en el mes de julio pero aún no tengo una fecha, tampoco sé el rival y en qué ciudad, pero quiero pelear en California, en Los Ángeles, estamos trabajando en eso, espero pelear unas tres veces más en este año, en julio, septiembre y la última en diciembre.

¿Qué se siente que tu padre sea tu coach en tu carrera profesional?

Tengo un manager pero mi papá es mi coach, se siente bien porque siempre me ha dicho que nadie me cuidará mejor que él, me dice que trate la manera de no ejercitarme mucho, me guía, conoce mejor mi cuerpo y es algo que me gusta porque es algo que no tienen todos los boxeadores, él me cuida mucho, me conoce y nunca trataré de dañarme.

¿Qué te han contado de Carlos ‘el Famoso’ Hernández, otro boxeador de California y de raíces salvadoreñas que fue campeón mundial?

Me han dicho que fue un gran boxeador en la categoría de los medianos y que se presentaba como salvadoreño hasta que logró el título mundial. Tuve la oportunidad de verlo boxear, contra (Floyd) Mayweather Jr y contra Bobby Pacquiao, en ambas estuve allí viendo sus peleas.

Marc Castro tras ganar su tercera pelea consecutiva en la categoría superpluma el pasado 8 de mayo ante el mexicano Irving Marcías Castillo. Foto Marc Castro

De tus tres peleas profesionales hasta el momento, ¿cuál ha sido la más difícil que debiste afrontar?

Pienso que todos han sido difíciles, la primera pelea por el nerviosismo que te provocó, en la segunda pelea trabajamos mucho por las características de él y la última era más difícil pero tuve tiempo para trabajar. Tenía en esa pelea la experiencia de las dos primeras que había realizado, pero siento que la pelea más difícil que debes afrontar es contigo mismo. Digo eso porque sigo aprendiendo los cambios de mi cuerpo, sé qué parte de él debo trabajar para alcanzar un equilibrio corporal que me ayude a futuro en mi carrera profesional.



¿Qué costumbres pesan más en tu casa, la mexicana o la salvadoreña?

Pienso que es mixta, ayer comimos pupusas y emparedados, muchas veces comemos las pupusas, plátanos (fritos), otras veces comemos platillos mexicanos, pero realmente lo que más me gustan son las pupusas, especialmente las de chicharrón, pero aclaro que solo he comido pupusas hechas por mi abuela (Maria Benítez) quien vive acá en Fresno, nunca he comido pupusas de otros lugares, pero me han dicho que las pupusas hechas en El Salvador son más ricas que las que hacen acá en los Estados Unidos.



¿Quién de tus padres es seguidor de la música del puertorriqueño Marc Anthony para que te hayan bautizado con su nombre?

Fue mi mamá, Marc Anthony es su cantante favorito, es su admiradora y por eso me puso ese nombre.



¿Quiénes conforman tu familia?

Somos seis en casa, mi mamá, Lorena Camacho, mi papá, Tony Castro y mis tres hermanas, Jazmín, la mayor, Roxana y mi hermana gemela, Esmeralda, soy el único hijo varón en la familia.



¿Nunca has visitado El Salvador?

Nunca, pero mi hermana mayor, Jazmín, sí ha ido a El Salvador, fue en el 2006 y se estuvo como un mes, mi papá tiene familia en San Miguel, espero visitarlo pronto, una de mis metas es llegar pronto por allá, soy una persona muy creyente en Dios, me siento bendecido por él, agradezco de corazón que la gente en El Salvador esté pendiente de mi carrera profesional, mi papá siempre me dice que de donde viene no tenía nada, me cuenta muchas historias de El Salvador y que algún día pueda hacer una pelea histórica allá. Por el momento mi promotor quiere que vaya a visitar a El Salvador y que pelee allí, creo que en unos cinco años tengo el sueño de pelear por un título mundial en El Salvador, quiero decirle y demostrarle a la gente salvadoreña que no he olvidado de dónde venimos y qué mejor hacerlo de esa manera.