Marcelo Acosta: “Disfruté mucho de mi carrera”

El salvadoreño Marcelo Acosta anunció su retiro de la natación luego de 20 años de carrera a través de sus redes sociales. Durante ese tiempo representó al país en múltiples ocasiones y conquistó varias preseas. La redacción de El Gráfico habló con el joven de 25 años luego del anunció.

A lo largo de su carrera, Marcelo Acosta obtuvo los siguientes títulos:

Plata en 800m Juegos Olímpicos de Juventud Nanjing 2014, Oro en 1500 metros Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Oro en 1800 metros Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Oro en 800 metros Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Oro en 400 metros Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Oro en 200 metros Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Plata en 200 metros mariposa Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Plata en 400 metros combinado Juegos Centroamericanos de Managua 2017, Oro en 400m Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Plata en 1500m Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.



¿Por qué tomaste está decisión de retirarte?

Simplemente fue una larga charla con mis entrenadores, Gianluca Alberani de Azura Florida Aquatics, Arthur Albiero y Kameron Chastain de la Universidad de Louisvillelo. Llegamos a la conclusión de simplemente por qué seguir, cada vez que pasaba un año estaba en modo automático pensando en lo siguiente y lo siguiente. Ahora tengo deberes más grandes, soy residente americano, tendré que pagar impuestos. Para ser totalmente sincero, no es un ataque ni a la Federación Salvadoreña de Natación (FESNAT), ni al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) ni al Comité Olímpico de El Salvador (COES) pero simplemente el apoyo no es el suficiente para que que yo siga compitiendo y entrenando a ese nivel, necesito un poco más para ahorrar para el futuro. Además a mi edad se me hace más difícil mantenerme en forma, el cuerpo ya no reacciona igual. En mi día a día por ser un nadador de distancia, eran mínimo seis horas diarias además necesito tener un trabajo de medio tiempo para poder pagar otras cosas.



¿Está decisión la tomaste en conjunto con la Federación Salvadoreña de Natación?

No, no, solo fue entre mis entrenadores aquí en Estados Unidos. La decisión se la comuniqué a la presidenta de la federación, Carmen Elena Orellana después de los Juegos Olímpicos de Japón. Quería decírselo para que no hubiera ninguna confusión. Y pues le dije que tenía que seguir con mis cosas aquí en Estados Unidos porque aquí ser dos veces atleta olímpico no vale nada para agarrar un empleo.



¿Tu federación te mencionó el programa que lanzó el INDES hace unos meses de Esfuerzo y Gloria en el cual tú podrías recibir un apoyo económico?

Por lo que se me ha comunicado a mí durante toda mi carrera el INDES no ha ayudado mucho para mis preparaciones. Yo tuve un apoyo del COES por la beca de solidaridad olímpica. Pero en específico de dicho programa no se me ha comentado nada. Me mencionaron sobre la beca FINA que es de la Federación Internacional de Natación, la cual yo la tuve para los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero decidí no optar por ella.



¿Cuánto te cuesta aproximadamente sostener tu carrera durante un año?

Jamás creo que hice los números, no estoy tan seguro de cuánto sería. Pero no creo que sea el costo porque muchos me dijeron que el apoyo va a estar ahí, si me hubiesen dado la suficiente tampoco hubiese cambiado la decisión, es el tiempo y la condición física.



¿Fue más una decisión enfocada en tu futuro personal?

Yo quería seguir, pero después de hablar con mis entrenadores vimos que sería algo muy difícil en el cual llega a un punto en el que das mucho al deporte y a penas recibes un cuarto de lo que diste. Si tiro una mejor marca en 1500 metros o 800 metros lo único que recibiría sería una palmada en la espalda, no recibiría un reconocimiento más grande. Y la decisión fue más tomada con miras en mi carrera como entrenador en la que la estoy pasando fenomenal.



¿Ejerces tu carrera en Sports Administration?

Si la estoy ejerciendo, estoy trabajando con Panam Aquatics que es la organización que regula todos los deportes de agua a nivel amateur, estamos haciendo una serie de charlas de bajo del agua en donde hablamos sobre lo que no se habla muy seguido en el mundo de la natación. Estaba pensando en crear un podcast de natación latinoamericana pero no hay nada concreto.



¿Cómo ha sido el apoyo en estos años de carrera de parte de la Federación Salvadoreña de Natación?

Siendo bien honesto jamás me fijé en eso, no hacía nada de preguntas. No quería saber qué estaba pasando en los procesos, solo quería concentrarme en entrenador y competir. Desde que yo me vine a estudiar a Estados Unidos mi universidad (University of Louisville) en donde yo me gané una beca completa desde el 2015 al 2020, dejé de nadar en 2019 con la universidad, pero no me gradué hasta el 2020 a pesar de eso me siguieron pagando todo. La federación me daba para cuando era competencia de representar al país, apoyó la FINA el COES pero del INDES no escuché nada. Después de la universidad tuve un patrocinio de Herbalife y una marca estadounidense A3 Performance. Pero la FESNAT y el COES estoy seguro que estuvieron ahí presentes.



¿Algún dirigente de las entidades deportivas intentaron persuadirte para que siguieras practicando el deporte?

Solo la presidenta de la federación me dijo que me podía dar la beca FINA pero mi respuesta fue no. De ahí nadie más se me acercó.



¿Cómo definís el apoyo de las instituciones aquí en El Salvador para con tu carrera?

Suficiente, porque siempre he visto que somos un país que hace lo que se puede con lo que se tiene. Jamás fui tan ambicioso en pedir más de lo que necesitaba. Ahora que yo trabajo con organizaciones entiendo que hicieron lo que pudieron, yo al igual que hice lo que pude y los récords y logros ahí están. No le tengo ningún resentimiento a nadie, no puedo estar más agradecido por lo que hizo la federación, el COES y Eduardo Palomo.



¿Hubo comentarios negativos del gremio de la natación nacional en contra tuya?

Uno como atleta trata de no fijarse en los comentarios, y yo veía muchos comentarios de padres que decían que solo a Marcelo le dan apoyo y que sus hijos necesitan el apoyo. Esta juventud está tan atenta de cuánto dinero les dan y no se dan cuenta de que tienen que trabajar, a su edad con que me dieran algo yo estaba feliz. Son cosas que a mi no me gustan, que pidan tanto y que no hagan lo suficiente, yo los reto que a me sobrepasan para que se ganen lo que piden.



¿Es un hecho que no representarás al país en los Juegos Centroamericanos y Centroamericanos y del Caribe?

Sí, es un hecho 100%. Es por eso que reto a que superen lo que hice, gané dos oros y dos platas en mis dos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La natación salvadoreña no puede terminar conmigo.



¿Cómo ves la natación salvadoreña en el futuro?

Será difícil sacar la mayor cantidad de medallas en los próximos juegos, no creo que tengamos lo suficiente por el momento. Tienen que reaccionar los entrenadores y hacer algo diferente, conmigo lo hicieron muy bien y no hay ninguna razón por la cual no salga otro gran nadador. Será difícil sacar medallas, cada logro es valioso y no se tiene que comparar conmigo.



¿Cómo es tu situación actual en Estados Unidos?

Hace como tres semanas recibí mi Green Card. Ya soy residente americano y es una carga más liviana. Soy entrenador aquí y me veo como entrenador en el futuro. Cualquier cosa que la federación necesite yo los apoyaré. A pesar de que no esté nadando quiero aportar a la causa.



¿Cómo definís tu carrera en la natación?

La verdad la disfruté, una carrera muy larga de 20 años. Conocí a mucha gente increíble. Fue algo tan bonito que me sacó muchas lagrimas cuando hice oficial mi retiro. La pasé bien y no me arrepiento de nada. Fue una gran carrera.