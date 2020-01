Chelo Arévalo cierra su histórica participación en el Abierto de Australia

Marcelo Arévalo jugará los cuartos de final del #AusOpen, en dobles, por primera vez. También es la primera ocasión en que un salvadoreño llega a esa ronda en un Grand Slam de #tenis. VIDEOS: CORTESÍA, ÁNGELA ESCOBAR DAWSON.

