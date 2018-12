Marcelo Arévalo: el mejor tenista salvadoreño prueba suerte en el automovilismo

El tenista Marcelo Arévalo participa en la sexta y última fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo 2018 en El Jabalí. Corre en la categoría Vintage GTR. Video: EL GRÁFICO, Víctor Zelada Uceda.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 2, 2018 at 10:32am PST