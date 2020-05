Marcelo Bauzá: "Mi hijo sueña con jugar en Alianza"

Desde la provincia Entre Ríos de Argentina, a dos horas y media de la frontera con Uruguay, Marcelo Bauzá, exdelantero de Alianza (1992 y 1997) y FAS (1995), se sienta en uno de los sillones de su casa para hablar con El Gráfico.

Son tiempos de confinamiento por coronavirus y es buen pretexto para desempolvar recuerdos. El lío que se le presenta a este exatacante y exsoldado de la última linea de guerra de Malvinas en 1981-1982 es ordenar todos los pasajes deportivos en El Salvador, para que no se le vayan a cruzar con los de Guatemala, país en el que también dejó una huella en el balompié, sobre todo con Municipal.

Ya entró la noche en Argentina que tiene tres horas adelante de El Salvador. Pero Bauzá quiere hablar para El Salvador, país de una de sus hijas. Está cansado luego de una larga jornada como empleado administrativo del poder judicial en Argentina, pero recordar las tres finales que disputó en El Salvador, dos con Alianza una con FAS, valen la pena para un sobreesfuerzo.

"Fijate que tengo una particularidad en El Salvador. Jugué tres finales contra Firpo, dos con Alianza y una con FAS. La primera, la del 92, la perdí. Luego con FAS, en 1995 se la gané. FAS tenía 10 años de no ser campeón y la gamos junto a Mágico González, Hugo Pérez, Jaime Murillo, Jorge "Zarco" Rodríguez, Jorge Ábrego, Deonel Bordón, Memo Rivera y otros. Luego en el 97 le gané la otra final a Firpo, pero esa vez con la camisa de Alianza. Recuerdo que en ese mismo año ganamos el título de Grandes de Centroamérica en Costa Rica. Alianza me llevó primero a El Salvador, fue mi primera novia en ese país" , ordena de a poco la historia el exdelantero suramericano.

Bauzá le tiene cariño a los dos equipos en los que jugó en El Salvador, pero relata que su hijo, Juan Francisco Bauza, de 24 años, quiere formar parte de Alianza.

"Él sueña con jugar en Alianza. Fue formado en Colón de Santa Fe. En 2017 lo recomendé para Alianza, pero no me respondieron. Luego se fue a préstamo a Polonia. Pero como ha hecho un bien trabajo, lo acaba de contratar un equipo de Rumania. Traté de comunicarme con directivos de Alianza, cuando el Zarco Rodríguez era el técnico, pero nunca me contestaron. Pero también me parece que en ese momento estaban ya con las casillas llenas para extranjeros", dijo Bauzá desde tierras gauchas.

Por otra parte, Bauzá reconoció que se siente agradecido con el país por la forma en que fue cobijado. Pero reconoció que fue con Alianza con los que paso momentos clave de su vida.

"Fui bien tratado en El Salvador. Soy un eterno agradecido con ese país. Entré en las historias de FAS y Alianza. Pero estando en Alianza nació mi hija más pequeña, que juega voleibol. La recomendé a INDES para la selección de esa disciplina, cuando la Chelona Rodríguez era presidente de esa institución, pero tampoco hubo respuesta. Luego estando en Alianza se me muere mi madre. En El Salvador pasé cosas muy importantes que definen mi vida", dijo el exdelantero de los albos y tigrillos.

MALVINAS Y MORA

En el arranque de la conversación, Bauzá dijo que había prestado servicio militar en Malvinas. En el sorteo que se hacía entre jóvenes de 18 años hasta antes de la democracia en Argentina en 1983. Bauzá salió sorteado para ir a la milicia guacha. "En ese conflicto (contra Inglaterra) fui de la última linea de combate, me quedé en tierras, pero fui solado ahí. Antes, acá en Argentina era obligatorio el servicio militar, ahora es optativo", aseguró Bauzá.

Por otra parte, el exatacante destacó que tiene una amistad sólida con el portero Mundialista salvadoreño de España 1982, Ricardo Guevara Mora. "Con el Negro no somos amigos, somos hermanos. Nos conocimos a finales de la década de los 80´s cuando los dos jugábamos en las filas de Xelajú Mariocamposeco de Guatemala. El mejor portero que he visto en Centroamérica es él. Mirá que yo jugué con cancerberos como Pedro Cubillo, en Alianza; Adolfo Menéndez, en FAS; en Guatemala con Ricardo Jerez, de selección; y Ricardo Piccininni. Pero el mejor de todos es Guevara Mora", dijo el exdelantero a este medio.

VÍDEO DE MARCELO BAUZÁ DESDE ARGENTINA: