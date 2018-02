Marcelo Messías explicó las razones de su vuelta al fútbol

Marcelo Messías había decidido el semestre pasado que, tras varios años jugando en la primera división, era el momento de retirarse. Sin embargo, el llamado de Misael Alfaro para jugar en Audaz en el Clausura 2018 le cambió la perspectiva y ahora se alista para brillar en su regreso a las canchas.

¿Cómo se te da la oportunidad de regresar a la actividad con Audaz?

El torneo pasado no jugué por la decisión de no hacerlo. Pero gracias a Dios, se me brindó la oportunidad en Audaz, a través del cuerpo técnico, de Misael y Rafa Tobar (asistente). Lo importante es que llegamos a un acuerdo con la junta directiva y estoy agradecido con ellos.

¿Cuáles son tus objetivos en el equipo?

Ahorita trabajar y luchar con el equipo. No empezamos muy bien el torneo, pero hay que seguir luchando y trabajando para salvar la categoría, esa es la prioridad.

¿En qué momento deportivo regresás a la primera división?

Me apareció esta oportunidad y era un poco difícil dejar de un solo el fútbol. La verdad es que ya tenía la decisión de dejar el fútbol, por todos los problemas que hay, pero asumí este reto, me dieron la oportunidad y gracias a Dios, aquí estoy. Espero hacer bien mi trabajo.

¿Cuántos torneos pasaste inactivo?

Solo el torneo pasado estuve sin jugar. Anteriormente estuve con Sonsonate y hasta ahorita que Audaz me brinda esta oportunidad de regresar.