Marcelo afirma que le daría pena si Keylor Navas se va del Real Madrid

El lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo Vieira, hizo un repaso a su temporada y no esquivó opinar sobre si Keylor Navas se despidió del equipo este domingo, tras la derrota por 0-2 ante el Betis de Sevilla, en la fecha final de Liga española.

El defensa, uno de los que más críticas recibió por su rendimiento, dijo que Keylor Navas es su "gran amigo" y así como otros han dejado el barco madridista, le daría pena que el costarricense de 32 años se marchase.

Sobre la pregunta en zona mixta de si le gustaría que Keylor siguiera, el zurdo dijo que "seguro, Keylor, aparte de ser un gran portero, es mi gran amigo también", a la vez que dijo que la ovación en el Bernabéu "ha sonado como despedida pero yo no lo veo así, lo veo como algo que puede pasar, pero no una despedida".

El brasileño, una de las ausencias en su selección en la próxima Copa América, cuando le preguntaron sobre si le daría pena que Navas se vaya del club, respondió que "sí, como otros jugadores que se han ido, es difícil. Aparte de ser compañeros son amigos y es difícil".

El brasileño también habló de su desempeño esta temporada y, como no podía faltar, su futuro en la institución de Chamartín. Acá algunas de sus respuestas en Radio Marca.

Sobre su futuro: "En ningún momento he dicho que iba a salir, o que cuando estaba otro entrenador, yo no he dicho que me iría, eso lo han dicho ustedes (prensa), siempre he dicho que me iba a quedar en Madrid, en mi casa".

Su condición física: "No suelo hablar de mi estado, ni cuando estoy bien ni mal, para mí lo más importante es ayudar a mi equipo y ayudar a mis compañeros: preferiría ser el peor y que el Madrid estuviera en una final, o ganando algo".

Críticas a su juego esta campaña y si se pone nota: "No solo esta temporada, las críticas son a otros jugadores, incluso ganando títulos. Intento siempre mejorar y que el Madrid gane... yo no suelo calificar mi temporada".