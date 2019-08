Marcelo debuta hoy en Lima

Marcelo Acosta llegó hace un par de días a Lima para comenzar a aclimatarse para los Juegos Panamericanos, donde competirá en cuatro pruebas, la primera de ellas, los 400 metros libres, hoy a las 10:00 de la mañana (hora de El Salvador), en las eliminatorias.

Además de los 400 metros, Marcelo competirá en los 200 metros libres (miércoles), 800 libres (jueves) y los 1,500 libres, su prueba favorita, el sábado para cerrar su paso por la capital peruana. El objetivo es clasificar a las finales A donde se disputarán las medallas.

Durante estos días, Marcelo ha estado entrenando, cuidando detalles de su trabajo y nutrición para estar en óptimas condiciones. De la piscina dijo: “Está bien, con buena temperatura, me sentí muy liviano y en palabras de mi entrenador me vi bastante bien, y la verdad me sentí bastante bien”, detalló.

En cuanto a los objetivos con los que ha venido a Lima, el nadador salvadoreño comentó: “Están ahí las expectativas… estamos tratando de pensar no exactamente en medalla, pero sí pensando en tratar de ser mejor que en otros años, literal, ser mejor en mis salidas, vueltas, llegadas, brazada, todo eso. El tiempo y las medallas ahí van a caer… (quiero) ser mejor que antes”.

Kameron Chastain acompaña en Lima a Marcelo. Él es su entrenador de distancia y trabaja con el salvadoreño e la universidad en la que este estudia. “Él es súper buena gente, muy paciente, buena persona. Él me mantiene en la línea, me mantiene bien, está contento de estar acá y creo que es su primera competencia grande como esta”.

ESPERANZAS

Marcelo comentó que, aunque prefiere no hablar de medallas en Lima, hay tres de las cuatro pruebas en las que podría llegar lejos. “En los 400, 800 y 1,500 metros libres, esas pruebas he estado trabajando bastante en todo este tiempo, en todo este tiempo hemos estado trabajando en todos los aspectos y estoy seguro de que puedo hacer un buen papel en esas tres. Estoy seguro de que puedo mejorar”.

Sobre su participación en el Mundial de Natación que se realizó en Corea del Sur hace unas semanas, Marcelo contó: “la idea de ir al Mundial solo fue para asegurar un puesto en Tokio el siguiente año. Países del tercer mundo, como nosotros, tenemos que hacerlo, otros atletas lo hicieron, como yo, no llegaron en su punto, solo fueron a competir y eso es todo”.

“En Corea solo participé en los 400 libres, la verdad me sentí muy bien, creo que me tiré ese tiempo (3:55:06 minutos) dos semanas antes de ir. Pero sin duda, los Panamericanos son la competencia de este año y hacer un buen papel”, explicó el nacional.