Marcos González, jugador paraguayo en Chalatenango: "Estoy preocupado"

El defensor del Chalatenango, Marcos González, dejó en Paraguay a toda su familia pero a diario se comunica con ellos.

Este jugador sudamericano, que llegó al equipo norteño para el Clausura 2020, dejó en Yrybucuá, departamento de San Pedro, a sus padres Leonida Ojeda Romero y Francisco González; a su hermano mayor, policía de profesión, Óscar González y en Asunción a su hermano, Pedro González (20 años), portero suplente del Olimpia, de la primera división de Paraguay.

"Todos los días hablo con ellos, no pierdo contacto, están a siete horas de la capital, Asunción; al igual que en El Salvador, en Paraguay tomaron medidas adecuadas, mi familia está en cuarentena, aunque en mi pueblo, aún no se confirman casos, mientras que en Asunción (capital), suman más de nueve casos", detalló.

Añadió que "en comparación de otros países como Brasil, Argentina, que son países vecinos, creo que Paraguay está mejor en este sentido y el presidente (Mario Benítez), tomó las mismas decisiones de acá, para evitar más contagio. La situación de mi hermano Pedro González es más restringida porque hay casos confirmados (en Asunción)".

"Estoy un poco preocupado por esta situación, primero Dios podamos salir adelante, se está complicando esto", expuso.

Otro motivo de preocupación es la situación económica, suman un mes y medio de atraso salarial en el equipo chalateco "en lo económico, todos ya saben que está un poco complicado, todos dependemos para el día a día (salarios), sería mentir si digo que estoy bien, pero tampoco la paso mal, estoy con un compañero argentino (Maximiliano Martínez) y nos estamos dando la mano, nos ayudamos en todo y sacamos esto adelante".

Este guaraní,entrena de manera particular en su casa "hablé con el profesor Ramón Sánchez y me dio un plan de trabajo para entrenar, moverme y para no dejarme del todo porque esto va para rato".

Entre tanta incertidumbre, González espera que vuelva el fútbol y demostrar sus condiciones "me gustaría seguir en el país, he jugado bastante en el torneo, me estaba adaptando al equipo y quiero demostrar a toda la gente de El Salvador lo que tengo y ver que oportunidades me salen mas adelante, me gusta el fútbol de este país y primero Dios se solucione todo esto", concluyó.