Mariana Salazar ya entrena en montaña

Mariana Salazar, máxima figura salvadoreña de downhill, confirmó su regreso a los entrenamientos de montaña luego de que el gobierno de Francia levantara algunas de las restricciones de manera gradual tomadas por la pandemia del COVID-19 desde el 17 de marzo.

La atleta salvadoreña, residente en la ciudad de Méry (Francia) suma ya una semana de entrenamiento y trabaja en los ajustes de su plan de entrenamiento para el regreso a una competición en septiembre.

"Ahorita ya puedo entrenar afuera y retomé mis entrenos normales desde el 11 de mayo, ya publicaron el calendario de las carreras de Copas del Mundo y vamos a comenzar a trabajar con algo específico", comentó Salazar desde Francia.

"Ya puedo andar en bicicleta en la montaña, puedo salir a correr, pero hay precauciones a tomar en cuenta como evitar los grupos, pero como yo me entreno sola, no hay problema con eso y hay que evitar los accidentes para no aumentar el trabajo en los Hospitales", reforzó Salazar.

Los entrenamientos de montaña son en Aix-les-Bains de la ciudad de Méry . "Se siente bien poder respirar otra vez en la montaña, es lo que más me hacía falta, pero la verdad la cuarentena la viví muy bien porque pasé entrenando y tenía mi rutina y siento que se pasó rápido", mencionó.

Según explica la atleta salvadoreña, la Internacional programó la primera competición para septiembre luego de varios meses de confinamiento por el COVID-19.

"Todavía tengo tres meses para prepararme, voy a retomar las bases de competencia y volver a hacer planificación de entreno general ya con objetivos y ya va ser más interesante. Ahorita el trabajo será en la parte técnica con bicicleta porque solo estaba en la parte física", expresó Mariana.

A inicio de año, Mariana Salazar logró el primer lugar de la categoría élite femenina del Open de Downhill de Costa Rica, que se realizó en la pista El Cabuyal, en San José, luego demostró su talento con la participación en la Copa de downhill que llevó su nombre y el Campeonato Nacional en El Salvador.