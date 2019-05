Mariano manda un mensaje al Real Madrid después de su doblete

El hispano-dominicano Mariano Díaz, autor de un doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal (3-2), aseguró que quiere continuar en el conjunto blanco pese a disponer de pocos minutos en la presente temporada.



"No tengo una bola de cristal, pero quiero seguir aquí, estoy muy contento con el día de hoy, pero vamos a ver", manifestó a beIN Sports tras el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.



El delantero nacido en Premiá de Mar, que tras su estancia en el Olympique Lyon regresó al club en el que se había formado pero que no consiguió encontrar la continuidad ni en el once ni en las convocatorias, expresó su satisfacción por haber "ganado en casa" después de los partidos fuera en los que el cuadro de Zinedine Zidane no pudo vencer y de haber colaborado con gol.



Admitió que el cuadro blanco había "disfrutado" algo más aunque "el gol (del Villarreal) al final" puede dejar un sabor más "amargo", pero insistió en que habían "ganado, que es lo que se quería dar a la afición".