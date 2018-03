Mario Machado desmiente a Emiliano Barrera, ex técnico del Municipal Limeño

Mario Machado, jugador del Municipal Limeño quien fue acusado por Emiliano Barrera de incidir en su despido como técnico del equipo cuchero, dijo hoy a EL GRÁFICO que el entrenador argentino mintió en sus declaraciones y que nunca ha cometido faltas de disciplinas que afecten a la institución.

El defensor dijo que tiene pruebas para demostrar que él faltó de manera justificada al partido ante el Santa Tecla y que tiene conversaciones con uno de sus compañeros, a través de WhatsApp, que reafirman esa postura.

"Me justifique con él (con Barrera), pidiéndole permiso. Le pregunté si iba así enfermo o me quedaba en casa y me dijo que me quedara en casa", indicó Machado.