Mario Martínez tiene la confianza del cuerpo técnico

Luego de la derrota por 6-1 ante México y de cara al juego de esta tarde ante Estados Unidos, el preparador de porteros Isaías Sánchez salió a respaldar el trabajo que ha hecho, sobre todo, el cancerbero titular, Mario Martínez, en este Premundial."Son once los que juegan. El portero debe ser protegido por los defensas. Con base eso, hay que ver de donde nace el error. Muchas veces solo se echa la culpa a donde termina la acción del gol. Pero hay que enfocarnos en donde comienza el error", apuntó instructor de guardavallas.Sánchez dijo que hasta ahora está contento con el trabajo de los porteros.Pero,.lamentablemente así es el fútbol y tenemos que entender que se puede ganar, perder o empatar. Yo me siento con el trabajo de Mario. Tiene las cualidades para estar en la selección", aseguró Sánchez.Para el preparador de porteros, no se puede culpar solo al guardameta de la derrota por 6-1 ante México. "Son once los que juegan. Hay que ver dónde nace el error o la jugada. Si tuvo culpa o no en los goles es del cuerpo técnico, no lo puedo decir yo. Ahora solo me queda hablar con.él para decirle que es cosa del pasado", apuntó Sánchez.